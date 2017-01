Neun Taten an einem Wochenende : Einbruchsserie im Kreis Pinneberg

Quickborn/Hasloh/Halstenbek/Appen | Schlimmes Wochenende für mehrere Menschen im Kreis Pinneberg: Von Freitag bis Sonntag sind Kriminelle in ihre Häuser eingestiegen oder haben es zumindest versucht. Gleich neun Mal schlugen die Einbrecher im Kreisgebiet zu. In Quickborn waren zwei Häuser in der Hans-Heyden-Straße und der Heidkampstraße Ziel der Täter. Einmal schafften sie es, sich Einlass zu verschaffen, einmal blieb es beim Einbruchsversuch.

In der Nachbargemeinde Hasloh versuchten die Einbrecher gleich in drei Wohnobjekte im Garstedter Weg, in der Kieler Straße sowie in der Straße Großer Dorn einzudringen. In einem Fall gelang es ihnen, die Terrassentür aufzuhebeln und in das Reihenhaus einzudringen. Drei Taten gab es in Halstenbek im Krupunder Grund, in der Grünen Twiete und im Seekamp. Zweimal gelang es den Kriminellen, in die Häuser einzusteigen, einmal misslang das. Nachbarn, die das Klirren von Glas gehört hatten, alarmierten die Polizei. Doch die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Diensthund verlief erfolglos.

In Appen überraschten die Anwohner einen Einbrecher, der gerade ihr Haus mit einer Plastiktüte unter dem Arm verließ. Auch in diesem Fall gelang es trotz Sofortfahndung mit sieben Streifenteams und einem Diensthund nicht, die Täter zu fassen. „Bei fast allen Taten hebelten die Einbrecher Fenster und Terrassentüren auf“, so Polizeisprecher Tobias Köhler. Einmal traten sie ein Kellerfenster ein. Meist hatten es die Kriminellen auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Die Kripo bittet um Hinweise: 04101-2020.

von Bernd Amsberg

erstellt am 23.Jan.2017 | 17:20 Uhr

