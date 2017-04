Einbruchschutz: Polizei informiert

Am Dienstag, 25. April, informiert die Polizeidirektion Bad Segeberg in Elmshorn über das Thema Einbruchschutz. Alle Bürger aus Elmshorn und dem Umland sind eingeladen. Carsten Wegner vom Sachgebiet Prävention wird in den Räumlichkeiten des Hotels „Im Winkel“ (Langenmoor) über den Schutz vor Einbrechern referieren und Fragen beantworten. Darüber hinaus gibt es Tipps und Tricks für Sicherheit im Alltag. Beginn ist um 18.30 Uhr. Eintritt frei.

von Jan Schönstedt

erstellt am 19.Apr.2017 | 17:31 Uhr