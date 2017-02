Ein würdiges Geburtstagsgeschenk

1 von 1 Foto: Schmidt 1 von 1

Manche Menschen glauben, dass Häuser eine Seele haben. Wäre das wahr, dann hätte die Seele der Pinneberger Drostei am Sonnabendabend sicherlich gejubelt, denn nach 250 Jahren ihres Gebäudelebens kehrte die Musik ihrer barocken „Kindheit“ in Form eines Konzertes in ihre Räume zurück. Der erfolgreiche Countertenor Benno Schachtner, der 2016 mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde, bot zusammen mit dem Ensemble der Hamburger Ratsmusik Werke von Georg Philipp Telemann.

Der Todestag des bekannten Komponisten, der zu Lebzeiten maßgeblich die Hamburger Musikszene beeinflusst hat, jährt sich dieses Jahr ebenfalls zum 250. Mal – entsprechend boten die Musiker vor ausverkauftem Saal ausschließlich seine Werke unter dem Titel „Mein Herze singt“ auf barocken Instrumenten dar: Anke Dennert spielte das Cembalo, Simone Eckert die Viola da gamba und Ulrich Wedemeier musizierte auf der Barockgitarre und auf der Theorbe, die der Familie der Lauteninstrumente zuzuordnen ist. Außer den Stücken im Ensemble, spielte jeder Musiker auch mindestens ein Solostück, wobei die jeweilige Virtuosität und der Klang des alten Instruments auch einzeln zur Geltung kamen.

Andächtig lauschten die Zuschauer der konzentriert aber mit Leichtigkeit vorgetragenen Musik. Rhythmisch, harmonisch und warm klangen die barocken Instrumente, zuweilen zart, zuweilen beschwingt und heiter. Die Musiker lebten die Musik sichtlich physisch mit. Schachtner fesselte das Publikum nicht nur durch seinen exquisiten Gesang, sondern auch durch seine lebendige und humorvolle Mimik, kunstvolle Pausen. Und: Besonders bemerkenswert, eine so gekonnte Artikulation, dass man dem gesungenen Text problemlos folgen konnte. Dadurch verfehlte auch die als Geburtstagslied für die Drostei angekündigte Arie aus „Die Zeit“ ihre Wirkung nicht: „Die Zeit verzehrt die eigenen Kinder viel geschwinder, als sie sie selbst zur Welt geboren hat“.

„Ich bin total begeistert. Wirklich, richtig begeistert“, kommentierte Zuhörerin Monika Brakert-Anders in der Konzertpause, „und es passt auch so gut mit Telemann.“ Auch Ingrid Wientapper fand lobende Worte: „Das ist Kultur auf höchstem Niveau in Pinneberg. Da braucht man gar nicht mehr nach Hamburg zu fahren.“ Zufrieden zeigte sich auch Sibylle Hallberg, Vorsitzende des Fördervereins der Landdrostei Pinneberg. „Dieses war das erste, große Konzert, das der Förderverein selbst organisiert hat“, sagte sie stolz.

Die Barockinstrumente, die dem Konzert die ganz besondere Note verliehen, sind die Leidenschaft der Musiker, die sich auf deren Spiel spezialisiert haben. „Der Klang ist wärmer und weicher, ihre Klänge mischen sich auf eine ganz besondere Weise miteinander“, erläuterte Schachtner. „Damals gab man ja hauptsächlich Kammerkonzerte. Erst nach dem Barock mit dem größer Werden der Konzertsäle war die Devise beim Instrumentenbau ,höher und lauter‘, weshalb die alten Instrumente langsam ersetzt wurden.“ Er selbst liebe an der Barockmusik insbesondere die künstlerische Freiheit: „Im Barock war der Sänger maßgeblich mitverantwortlich für die Güte des Stücks“, berichtete er. „Der Komponist lieferte mehr ein Grundgerüst, das der Sänger noch mit eigener Gestaltung, auch weiteren Noten, auffüllte.“ Später sei dann immer mehr vom Komponisten aufgeschrieben und klar vorgegeben worden. Am Sonnabendabend beim Kammerkonzert in der Drostei schien dieser besondere Klang ein Zuhause gefunden zu haben und kam optimal zur Geltung. Es schien als hätten sich das Gebäude, Telemann, Musiker, Instrumente und das begeisterte Publikum gegenseitig ein Geschenk gemacht.