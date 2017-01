Neujahrsempfang : Ein Supermarkt für Bilsen

1 von 1 Foto: Helga Pergande 1 von 1

Bilsen | Etwa 90 Besucher sind zum offiziellen Neujahrsempfang der Gemeinde Bilsen im Dörpshuus erschienen. In der gemütlichen Enge begrüßte Bürgermeister Peter Lehnert (CDU) viele Neubürger, den Ehrenbürgermeister Rainer Ute Harms, nahezu alle Gemeindepolitiker sowie die für Bilsen zuständige CDU-Kreistagsabgeordnete Heike Beukelmann, dazu Bürgermeister und Stellvertreter der Umlandgemeinden sowie der Stadt Barmstedt.

Lehnert gab einen Rückblick von 2016 und eine Vorschau auf 2017. „Wir haben ein gutes, aber auch schwieriges Jahr hinter uns, konnten trotz hoher Kreisumlagen Rücklagen für Investitionen anlegen und die Steuersätze niedrig halten“, sagte er. Bilsen und Langeln seien Vorreiter für das schnelle Internet im Amtsgebiet, aber die Amtsgemeinden strebten jetzt mit einer gemeinsamen Ausschreibung noch eine schnellere Stufe für 2018 an. „Wir erhalten aus einem Bundesförderprogramm 50 Prozent Zuschuss für Investitionskosten, vom Land 25 Prozent“, so Lehnert. „Unser kleines Dorf mit 800 Einwohnern hat dank intensiver Pflege von meinem Vorgänger Harms immer noch eine Bankfiliale, in größeren Gemeinden werden sie geschlossen“, sagte er und verriet eine Neuigkeit: „Im Neubaugebiet Klosterkoppel entsteht ein Supermarkt.“

Die Gemeinschaft im Dorf sei gut, man kenne seine Nachbarn und Hilfe sei selbstverständlich. „Unsere Veranstaltungen von Feuerwehr und Vereinen richten sich gerade an Kinder und junge Familien“, so Lehnert. Er warb für den Gemeindebus, der von Allen genutzt werden könne, das gelte ebenso für Bänke und Tische sowie Zelte von Vereinen.

„Wir würden gerne noch mehr Bauplätze ausweisen, insgesamt ist der Siedlungsdruck in Schleswig-Holstein sehr hoch“, sagte Lehnert. Das sei aber an den Schreibtischen in der Landesregierung, wo vor etlichen Jahren entsprechende Landespläne ausgearbeitet worden seien, nicht angekommen. „Wir nehmen uns in Bilsen vor, die Steuersätze niedrig zu halten, wir wollen das Dorfleben bewahren“, sagte er.

Verwaltungsstrukturreform

„Sorgen bereitet mir die geplante Verwaltungsstrukturreform der Regierung, die die selbstverwalteten Kommunen auflösen will“, sagte er weiter. „Die Ämter Rantzau und Hörnerkirchen sowie Barmstedt würden eine Großgemeinde mit einer Verwaltung bilden, die, wie die Erfahrung lehrt, letztendlich teuer statt günstiger wird“, sagte er.

In einem Parlament von 30 Politikern hätten die einzelnen Gemeinden kaum Gewicht. „Wenn die vielleicht eine Stimme aus Bilsen ein neues Feuerwehrauto wünscht, was werden alle anderen sagen?“, fragte er provokant. „Das von uns hoch geschätzte Ehrenamt, das kurze hilfreiche Wege nimmt, würde bei der zentralen hauptamtlichen Verwaltung mit noch mehr Bürokratie frappant zurückgehen“, so Lehnert.



von Helga Pergande

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:00 Uhr