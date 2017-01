Neujahrsempfang : Ein großes Puzzle namens Pinneberg

1 von 1 Foto: Erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) trägt Pink, Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk (CDU) Blau. „Eigentlich ist es umgekehrt, denn Blau ist meine Lieblingsfarbe“, sagt Steinberg. Neujahrsempfang gestern im Pinneberger Rathaus. Steinberg und di Racca-Boenigk umarmen sich. Ein deutliches Zeichen: Sie demonstrieren Einigkeit.

Harmonisch – das war auch der 34. Neujahrsempfang der Stadt. Schon vor Beginn der Reden verbreitet der Gospelchor St. Martin’s Smile der Lutherkirche gute Laune. Gospels wie „Oh happy Day“, „Lean on me“ oder „Take my Hand“ werden gesungen. Viele der Gäste klatschen mit – ein Super-Auftritt. Die bunten Schals stehen übrigens für das Motto: In allen Farben vereint.

Steinberg hält zu Beginn eine kurze Rede: „Etliche Projekte, die wir schon lange geplant hatten, gehen ihrer Vollendung entgegen“, sagt sie. Am Bahnhof und in der Parkstadt Eggerstedt werde fleißig gebaut. Die Innenstadt entwickele sich rasant. „Neue Geschäfte haben sich angesiedelt, Wohnungen werden gebaut. Und auch an den Schulen schreiten die Sanierungsarbeiten Stück für Stück voran.“ Dann überlässt sie Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk die Bühne: Deren Rede fällt wie immer launig aus. Zusammengehalten wird sie durch ein besonderes Bild. „Wer von Ihnen puzzelt gern? Ich gehöre dazu. Pinneberg ist wie ein großes Puzzle, groß genug, dass wir noch ein paar Jahre daran rumpuzzeln können. Zu den Teilen gehöre auch die Westumgehung, „die wir in einem Pinneberger Puzzle aus den 80er Jahren gefunden haben. Puzzeln wir noch den Bahnhof dazu und den Ausbau der Fußgängerzone – manche Teile sucht man ewig“.

Doch die Bürgervorsteherin kennt auch die Schwierigkeiten: Für das, was in Pinneberg nicht läuft, wählt sie das Bild der Hunde, die viele Puzzleteile angebissen hätten. „Ganz vorneweg die Puzzleteile unserer Schulen, man könnte vermuten, die haben den Hunden ganz besonders gut geschmeckt. Wenig Geld, kein Haushalt, schlechte Planungen, mangelnde Kommunikation“, sagt sie. Ihr Appell lautet: „Alle Beteiligten müssen jetzt dafür sorgen, dass die zerbissenen Puzzleteile wiederhergestellt werden.“ Das ginge nur im gemeinsamen Dialog. Auch auf Steinbergs Umstrukturierung im Rathaus geht di Racca-Boenigk ein: „Die Bürgermeisterin muss jetzt zeigen, dass ihre umgesetzten Puzzleteile richtig liegen und passen.“

Dann wird es emotional: Eine Verwandte hätte einen Unfall gehabt, sie liege im Koma. Di Racca-Boenigks Botschaft an die Gäste: „Carpe diem – leben Sie jeden Tag, als wäre es Ihr letzter.“

Zum Abschluss redet Propst Thomas Drope. Er lobt, dass der Neujahrsempfang unter dem Motto „Jubiläumsjahr 2017“ steht. An den Ständen stellen sich die „Jubilare“ vor: Die Kirchen weise auf das Reformationsjubiläum hin, das Pinneberger Drostei-Gebäude wird 250 Jahre alt, der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg besteht seit 125 Jahren, die Städtepartnerschaft Rockville/Pinneberg feiert den 60. Geburtstag und sein 30-jähriges Bestehen begeht der Kulturverein, der den Musikfreunden hochklassige Konzerte präsentiert. Pinneberg zeigt sich von seiner besten Seite.

von René Erdbrügger

erstellt am 16.Jan.2017

