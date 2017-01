Gewerbegebiet Gehrstücken : Ein Filetstück an der A23

1 von 1 Foto: Grafik Maass/ Foto Erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | Autobahn-Ausfahrt Pinneberg-Süd, Richtung Thesdorf, an der Shell-Tankstelle links rein und dann bis zum Ende der Straße, wo sich ein Wendehammer befindet. In südlicher Richtung erstreckt sich ein etwa 16 Hektar großes unbebautes Gelände. Jetzt will die Stadt das Gewerbegebiet Gehrstücken erweitern. Aufgrund von Anfragen, zum Teil von Pinneberger Betrieben, nach Neuansiedlung und Erweiterung, empfiehlt die Verwaltung die Aufstellung des Bebauungsplanes 156, Gehrstücken Süd, heißt es in der Vorlage. Die Politik wird am Dienstag, 24. Januar, im Ausschuss für Stadtentwicklung, darüber beraten. Beginn im Rockville-Zimmer im Pinneberger Rathaus ist um 18.30 Uhr.

Das Gehrstücken-Areal – es ist ein Filetstück an der Autobahn 23. Heiß begehrt bei Investoren. „Für die Stadt ist es ein interessanter Standort“, sagt Klaus Stieghorst, Fachbereichsleiter des Bauamts.

Die Fläche des zukünftigen Bebauungsplanes „Gehrstücken-Süd“ sei im Flächennutzungsplan bereits dargestellt. Warum wird das Gebiet jetzt angepackt? „Die Entwicklung wird länger dauern“, prognostiziert Stieghorst. Drei bis vier Jahre könnte es dauern, schätzt der Chef des Bauamts. Wie viele Betriebe werden dort ansiedeln? „Das kann man noch nicht sagen“, so Stieghorst. Es käme auf die Größe der Betriebe an.

Vor Jahren hatten bereits die Bürgernahen den Vorschlag gemacht, das Gebiet für Gewerbe zu überplanen, erinnert sich Fraktionschef Uwe Lange. Doch wegen der Entwicklung des Rehmenfelds wurden die Pläne der Bürgernahen nicht weiterverfolgt.

Bis jetzt: Bei dem Gebiet handelt es sich mit einer Ausnahme um unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die in Privathand sind. Die Parzellen verlaufen überwiegend von der westlichen zur östlichen Grenze des Bebauungsplangebietes. Daher sei für die Entwicklung der Flächen voraussichtlich ein Umlegungsverfahren notwendig. Doch zunächst soll es eine Bürgerbeteiligung geben. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan soll die Bewältigung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens besonders an den Knotenpunkten Rellinger Straße/Gehrstücken und der Autobahnzufahrt Pinneberg Süd untersucht werden, schlägt Stieghorst vor.

Auch für die Anbindung gibt es bereits Pläne: Die Erschließung des Gebietes ist durch eine Verlängerung der Straße Gehrstücken vorgesehen – dort also, wo jetzt der Wendehammer ist. Andere Erschließungsalternativen böten sich nicht an.

Vorteile für Investoren

Auch Wirtschaftsförderer Stefan Krappa hat das Gebiet im Fokus; „Es spricht viel dafür, das bereits gut entwickelte Gewerbegebiet nach Süden zu erweitern. Die Nähe zur Autobahn, aber auch zum Bahnhof Thesdorf, bietet den Unternehmen und ihren Beschäftigten viele Vorteile.“

„Gehrstücken-Süd“ – Pinneberg packt das Gebiet nicht ohne Grund an. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt ist zu niedrig. Das „Gehrstücken-Süd“ ist nicht das einzige Areal, mit dem die Stadt plant, mehr Geld in die Kasse zu spülen. Das Rehmenfeld hat 12,5 Hektar Gewerbeflächen, der Ossenpadd 21 Hektar und die Müßentwiete 7,5 Hektar. Für die Müßentwiete besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Für Ossenpadd und Rehmenfeld laufen jeweils parallel das Umlegungs- und Bebauungsplanverfahren. Zum Verkauf stehen auch zwei große Gewerbeflächen in der Parkstadt Eggerstedt.

von René Erdbrügger

erstellt am 18.Jan.2017 | 13:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen