Ein Eckpfeiler der Gesellschaft

„Alles, was man hinzulernt, erweitert den Horizont.“ Getreu diesem Motto von VHS-Leiterin Inga Pleines präsentiert die Bildungseinrichtung in Tornesch für das Anfang Februar startende Frühjahrssemester erneut ein umfangreiches Programm. Neue Angebote wie Faszien-Training stehen dabei neben Bewährtem wie den Sprachangeboten.

440 Kurse mit 9862 Unterrichtseinheiten sind geplant. Für den reibungslosen Ablauf sorgen neben den sechs VHS-Mitarbeitern 160 Dozenten. Die Nachfrage nach den Bildungsangeboten ist groß. Entsprechend sagt Pleines: „Wir würden mehr anbieten, wenn wir mehr Dozenten hätten.“ Für alle Bereiche − Gesellschaft und Leben, Beruf und Karriere, Sprachen, Gesundheit und Fitness sowie Kultur − werden Interessierte gesucht, die ihren Mitmenschen etwas von ihrem Wissen vermitteln wollen.

Für das kommende Semester konnte die VHS Loukas Lymperopoulos, Lehrbeauftragter der Universität Hamburg, gewinnen. Lymperopoulos wird in zwei Vorträgen über die griechische Inselwelt sowie die Entstehung der Demokratie im antiken Athen sprechen. Ebenfalls im Rahmen eines Vortrags geht es um „Klare Worte im Beruf“. Dabei lernen die Teilnehmer, wie sie sich adäquat ausdrücken und sich in geeigneter Form an Diskussionen beteiligen − insbesondere mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten und Kunden. Eltern dabei helfen, die Medienwelt ihrer Kinder besser zu verstehen, will die Medienwissenschaftlerin Vanessa Marquard.

Neu im Bereich Gesundheit ist ein Training für die Faszien, die Weichteil-Komponenten des Bindegewebes im menschlichen Körper. Um den Stoffwechsel anzuregen, werden die Faszien dabei mit verschiedenen Techniken angeregt − und so die Gesundheit gefördert. Grundsätzlich spiele die Prophylaxe in den VHS-Kursen in dem Bereich Gesundheit eine wichtige Rolle, so Pleines. Das reiche von der Entgiftung über die Stärkung des Immunsystems bis zu Kochkursen. Letztgenannte sind allerdings bereits nahezu ausgebucht.



Piloxing: Fitnessboxen, Pilates und Tanz

„Laut und heftig“, so Pleines, geht es beim sogenannten Piloxing zu. Bei der Trendsportart handelt es sich um ein Intervalltraining, das Elemente aus dem Fitnessboxen mit Pilates und Tanz verbindet. Nach wie vor der Klassiker an der Volkshochschule ist der Bereich der Sprachen. Das Angebot reicht von Englisch über Spanisch, Französisch und Italienisch bis zu Finnisch und Arabisch. „Wir sind dabei sehr flexibel“, sagt die VHS-Leiterin. So sei es durchaus möglich, auch Einzelunterricht zu geben, wenn ein Teilnehmer in seinem Sprachwissen deutlich weiter als seine Mitstreiter ist. Die Sprachdozenten sind laut Pleines entweder Muttersprachler oder hätten zumindest ein entsprechendes Studium abgeschlossen.

Kurse, die sich mit Wein, Whisky, Cognac, Clavados und Grappa beschäftigen, werden ebenfalls angeboten. „Überraschenderweise melden sich hierfür insbesondere Männer“, sagt Pleines augenzwinkernd.

Erstmals gab es im Herbstsemester sogenannte Webinare, Unterrichtseinheiten die sich mit betriebswirtschaftlichen Themen befassen und per Internet abrufbar sind. Begleitend gibt es dazu die Möglichkeit, mit den Dozenten zu chatten. „Wir sind dabei zwar noch im Anfangsstadium, doch die Kurse sind absolut zu empfehlen“, so Pleines. Nach Abschluss der Webinare besteht zudem die Möglichkeit, eine Präsenzprüfung abzulegen.

Das VHS-Programmheft wird an die Haushalte in der Region verteilt und liegt an zahlreichen Stellen aus.

www.vhs-tornesch.de