Dringend gesucht: Sprachdozenten

Sprache und das Verständnis für ein Land und dessen Gesellschaft sind die entscheidenden Schlüssel zur Integration, da sind sich die Experten einig. Doch wer derzeit einen Integrationskursus besuchen möchte, muss sich gedulden. Bis zu sechs Monate kann es dauern, bis ein Interessent an der Volkshochschule (VHS) Tornesch-Uetersen einen Platz erhält. Neue Dozenten werden deswegen händeringend gesucht.

„Gerade bei den Integrationskursen haben wir einen großen Engpaß“, sagt VHS-Leiterin Inga Pleines. Bis Juli seien alle Plätze belegt. Vier Kurse gibt es derzeit, die rund 90 Teilnehmer stammen insbesondere aus Syrien, dem Irak, Eritrea, Somalia und dem Iran. Sie alle haben entweder eine Berechtigung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) oder eine Verpflichtung von Jobcenter oder Ausländerbehörde zur Kurs-Teilnahme − und damit eine gute Bleibeperspektive. Entsprechend groß ist die Motivation. „Die meisten wissen: Wenn sie hier Fuß fassen wollen, geht das nur über die Sprache“, sagt Ingrid Giogli-Linke, Fachbereichsleitung Deutsch als Fremdsprache. Die 59-Jährige leitet auch einen Kurs und betont: „Alle wollen selbst für ihren Unterhalt sorgen.“

Davor steht allerdings zunächst der „Deutschtest für Zuwanderer“, kurz DTZ, der den Abschluss des 35 Wochen dauernden Integrationskurses bildet. Besteht ein Teilnehmer den Test, kann er − je nach Sprachniveau − anschließend Ausbildung, Arbeit oder Studium beginnen. Grundvoraussetzung sei dabei stets das Niveau B1, also die fortgeschrittene Sprachverwendung, erläutert Pleines.

Doch auch für diejenigen, die derzeit noch nicht an Integrationskursen teilnehmen dürfen, gibt es ein Angebot. Das sogenannte Starterpaket für Flüchtlinge (Staff) ist ein landesweites und vom Kieler Innenministerium finanziertes Projekt, das den Teilnehmern im Rahmen von VHS-Kursen sprachliche und kulturelle Grundlagen vermittelt. Staff betrifft unter anderem Menschen aus Afghanistan und solche, bei denen das Verfahren länger dauert“, erläutert Pleines. Das Projekt diene als Vorbereitung auf die Integrationskurse. „Das Interesse ist groß“, sagt die VHS-Leiterin. Entsprechend gebe es auch in diesem Bereich eine Warteliste. „Wer jetzt kommt, muss sich bis Mai gedulden“, so Pleines.

Abhilfe könnten neue Dozenten schaffen. Interessenten benötigen ein abgeschlossenes Deutsch- beziehungsweise Germanistik-Studium oder eines einer anderen modernen Sprache. Zudem müssen sie Unterrichtserfahrung besitzen. Letztgenannte lasse sich im Rahmen einer verkürzten Zusatzqualifikation mit 70 Unterrichtseinheiten erwerben, erläutert Pleines. Die VHS-Leiterin macht allerdings deutlich: „Es wäre schön, jemanden zu finden, der sofort anfangen kann.“

Auch Giogli-Linke würde sich über Unterstützung in ihrem Team freuen. Zu ihrer Motivation, mit den Flüchtlingen zu arbeiten, sagt die 59-Jährige: „Ich habe einen ähnlichen Hintergrund, bin 1964 als Französin aus Algerien nach Deutschland gekommen und habe hier viel Unterstützung erfahren. Deswegen möchte ich ein Stück wiedergeben.“ Außer dem klassischen Frontalunterricht macht sie auch Spiele und Gruppenarbeit mit den Teilnehmern − und arbeitet mit Musik. Das erklärt, warum aus den VHS-Räumen hin und wieder das Lied „Durch den Monsun“ von der deutschen Band Tokio Hotel zu hören ist. Denn es eigne sich hervorragend zur Erklärung der Kunjugation, so Giogli-Linke.



Interessenten könne sich bei der VHS unter Telefon (0 41 22) 40 15 44 melden.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:25 Uhr

