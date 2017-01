Region Pinneberg in Kürze : +++ Dittchenbühne: Einbrecher abgewehrt +++ Neujahrsempfänge im Kreis +++ Protest gegen Hamburger Hafenquerspange +++

1 von 1 Foto: Erdbrügger 1 von 1

Elmshorn Nach einem Einbruch im vergangenen Sommer haben jetzt vermutlich dieselben Täter erneut versucht, in die Elmshorner Dittchenbühne einzubrechen – dieses Mal jedoch vergeblich. Für zweckdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter hat der Verein nun eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.

Pinneberg Harmonisch verlief am Sonntag der Neujahrsempfang der Stadt Pinneberg. Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk verglich den Ort und seine Projekte mit einem großen Puzzle. „Alle Beteiligten müssen jetzt dafür sorgen, dass die zerbissenen Puzzleteile wiederhergestellt werden.“

Quickborn Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B der Stadt Quickborn haben sich nicht geändert, so dass für 2017 keine Grundsteuerbescheide verschickt werden. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Höhe und Datum der Fälligkeit ergeben sich für Grundstückseigentümer aus dem zuletzt zugesandten Bescheid.

Wedel Knapp 70 Genossen waren am Wochenende im Theaterfoyer zum Neujahrsempfang der Wedeler SPD zusammengekommen. Der Vorsitzende Lothar Barop zog eine lokale Erfolgsbilanz seiner Partei. Er begann mit einem Blick auf die Schulpolitik. Der erste Bauabschnitt für die Erweiterung der Gebrüder-Humboldt-Schule sei auf Initiative der Ratsfraktion angepackt und vollendet worden. Den zweiten Bauabschnitt wünschte er sich für dieses Jahr mit Abschluss im Jahr 2018.

Schenefeld „Wo es etwas anzupacken gab, da war Günther Koop“, sagte die Schenefelder Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) gestern beim Neujahrsempfang der Stadt, als sie gemeinsam mit Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (SPD) den Ehrenpreis, dotiert mit 2000 Euro, an den 82-Jährigen verlieh. Koop hatte unter anderem den Siedlerbund 40 Jahre lang geleitet. Zudem war für den Bürgerverein und die Städtepartnerschaft mit Luninez aktiv. Er sei sein Leben lang „ein durch und durch engagierter Schenefelder“ gewesen, ein „Kümmerer“, lobte Küchenhof.

Barmstedt Kay Grabowski ist der neue Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bilsen. Er löst Hauptbrandmeister Peter Wrage ab, der nach 18 Jahren sein Amt niederlegte, aber weiter aktiver Feuerwehrmann bleibt. Das Ergebnis mit 22 Ja-Stimmen, elf Nein-Stimmen und einer Enthaltung ließ Grabowski bei der Frage, ob er die Wahl annehme, um Bedenkzeit bitten. Schließlich nahm er die Wahl an.

Uetersen Die Chorknaben Uetersen haben in diesem Jahr wieder viel vor. Etwa 30 Konzerte wird es geben. Und damit bewegen sich die Knaben auf dem Niveau des Vorjahres. Unter anderem führen die Auftritte die Sänger nach Rendsburg, Hamburg und Rostock. Aber auch Barcelona steht auf dem Tourneeplan für dieses Jahr. 300 Gäste erfuhren am Sonnabend beim Neujahrsempfang mehr über die Pläne.

Hamburg Mit der Lichtprojektion von Bildern und Texten an der Kattwykbrücke hat am Sonnabend die Initiative „Stop A 26 Moorburg“ gemeinsam mit Mitstreitern des „Bündnis Verkehrswende Hamburg“ und dem Naturschutzbund Hamburg (Nabu) gegen die Planung der A 26 Ost (genannt „Hafenquerspange“ oder „Hafenpassage“) demonstriert. Für den ersten Abschnitt soll in Kürze das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.

Kreis Pinneberg Immer wieder steht der Kreis in der Kritik, weil Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt worden sind, nicht schnell genug ausgewiesen werden. Ein Papier der Verwaltung gibt nun ein wenig Einblick, mit welchen Widrigkeiten der Kreis hier zu kämpfen hat.