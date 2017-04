Dirty Dancing in der Kühlkammer

vergrößern 1 von 3 Foto: hoppe (2) 1 von 3

Trotz frostiger Kulisse wurde den etwa 100 Gästen zur Premiere der von Markus Weise ins Plattdeutsche übersetzten Karaoke-Komödie „Machos op Ies“ des Theaters Pinneberger Bühnen im Geschwister-Scholl-Haus auch immer wieder ganz schön warm ums Herz.

Denn: Obwohl die gesamte Handlung des Stückes doch in einem Restaurant-Kühlraum spielte, aus dem es wegen einer von innen abgebrochenen Türklinke kein Entrinnen gab, machten Immobilienmakler Oliver (Nils Gerhardt), Bräutigam Adrian (André Gohr), Koch Sven (Sönke P. Hansen), Diskjockey „Henne“ (Maximilian Nadler) und die ohnmächtige Gönül (Mareijke Toschka), die sich nacheinander in den Lagerraum verirrten, doch irgendwie das Beste aus ihrer nicht beneidenswerten Situation. Und ließen es dabei auch kräftig menscheln.

Ob besonders sauer schmeckende Gurken aus dem Glas, Würstchen mit Senf, Wein und Bier: Zumindest lebensmitteltechnisch mussten sich die Darsteller, die sich für das Stück erfolgreich in die niederdeutsche Sprache eingearbeitet hatten, für die unbestimmte Dauer ihres Aufenthaltes in der ansonsten eher lebensfeindlichen Umgebung erst mal keine Sorgen machen. Das änderte sich schlagartig, als man nach ein wenig Schlaf in den Regalen bei der Suche nach einem Ausweg auf ein Kilo Koks hinter der bis dato blockierten Kühlung stieß. Und diese ungewollt in Gang setzte.

So gesellten sich zu dem bunten Haufen unterschiedlichster Charaktere nun auch immer kälter werdende Gradzahlen und die ein oder andere Linie „Schnee“ dazu. Während DJ Henne es als Glück im Unglück empfand, seine Karaoke-Anlage dabei zu haben und die teilnehmenden „Singstars“ zu „Atemlos“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“, „Macho Macho“ oder „Time of my Life“ ins Rampenlicht zu schicken.

Ob sich die Künstler am Ende vor der drohenden Eiszeit retten können, kann noch bis Sonntag (täglich um 20 Uhr) in der Bahnhofstraße 8 ergründet werden. Sonnabend und Sonntag zusätzlich auch um 15 Uhr. Regisseurin Anja Nadler zeigte sich mit dem Verlauf der Premiere sichtlich zufrieden und genoss – ebenso wie die Darsteller – den tosenden Beifall des bestens unterhaltenen Publikums.

Schon vor Beginn des Stückes hatte sie für eine kleine Überraschung gesorgt und zusammen mit Peter Heinitz (Zweiter Vorsitzender) ihre Mutter Gerda Nadler (79) für ihre 35-jährige Mitgliedschaft geehrt. „Du hast hier 27 Rollen in 199 Aufführungen gespielt und vorzugsweise gern in plattdeutschen Stücken mitgewirkt“, sagte Heinitz, der das Pinneberger Theater-Urgestein auch noch zum Ehrenmitglied des Vereins ernannte.