Portrait : Die vielen Gesichter der Helga Hadewig

Borstel-Hohenraden | Helga Hadewig lächelt breit, als sie die Tür ihrer „Hütte“, wie sie ihr kleines Holzhaus liebevoll nennt, öffnet. Von ihrem Wohnzimmer aus hat sie einen herrlichen weiten Blick über die mit ein wenig Schnee bedeckten Felder, die die Sonne an diesem Tag in gelbes Licht taucht. Ruhe ist das erste, an das man dort, an einem Ende der schönen Gemeinde Borstel-Hohenraden, abseits der Nachbarhäuser, zuerst denkt. Doch Hadewig stellt gleich klar: Sie sei eigentlich ein Großstadt-Mensch. Großgeworden in Hamburg-Ottensen, ein Jahr Aupair in London Anfang der 1960er Jahre und zweieinhalb Jahre Leben in München – lange ertrage sie die Stille nicht. „Aber ich muss machen können, was ich will“, sagt die 73-Jährige, die eben heute doch stolze Borstel-Hohenraderin ist.

Vor 42 Jahren habe sie in der ersten Neubausiedlung des Dorfs gebaut, erzählt sie. Seitdem hat sich viel in ihrem Leben verändert – Borstel-Hohenraden ist geblieben. Das liegt vor allem an den Menschen um sie herum. Hadewig ist ein geselliger Mensch. Sie geht auf, wenn sie erzählen darf. Sie ist vielen aus der Region durch Theaterauftritte bekannt – lange beim Theotervereen Bossel-Hogenfiedel, inzwischen bei den Pinneberger Bühnen. Gemeinsam mit Hartmut Tank macht sie Kleinkunst. Unterhalten, das kann sie. Auf die Feststellung, dass das „Schnacken“ ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist, sagt Hadewig: „Aber ich habe auch was zu sagen.“ Das hat sie. „Das ist eine ganz andere Geschichte, wir kommen schon wieder vom Hundertstel ins Tausendstel“ ist der Satz, den Hadewig in den eineinhalb Stunden ständig sagt. Was schnell klar wird: Sie hat viele Gesichter.

Sie ist Mutter zweier Kinder, ihr Sohn ist 46, ihre Tochter 40 Jahre alt. Die gelernte Zeichnerin hat früh einen Ausgleich im Sport gefunden. Sie war lange Leistungsschwimmerin, war sogar Hamburger Jugendmeisterin in der Lagenstaffel, hat Tennis und Volleyball gespielt. Rückenschmerzen halten sie auch heute nicht davon ab, zweimal in der Woche das Pinneberger Hallenbad aufzusuchen und Walken zu gehen. Auch das tut sie nicht für sich allein, sondern mit anderen. Das zieht sich durch das Leben dieser 73 Jahre alten Frau. „Helfen gehört zu meinem Naturell“, drückt sie es aus.

Sie engagiert sich in der Flüchtlingshilfe, sucht regelmäßig das Flüchtlingscafé auf. Hadewig scheint dabei unvoreingenommen, aber sagt auch, wenn etwas ihrer Meinung nach nicht richtig läuft. Wenn jemand zu viel nimmt und kaum etwas zurückgibt. Sie hat ein gutes Gespür für dieses Gleichgewicht. Sie arbeitet mit Erwachsenen – mehrmals die Woche auch beim Notmütterdienst Hamburg – aber wenn sie vom Plattdeutsch-Unterricht in der Grundschule erzählt, leuchten ihre Augen. Diese eine Stunde in der Woche scheint sieben Tage nachzuwirken. Seit Jahrzehnten engagiert sie sich an der Schule. Sie hat damals das Kinderturnen und eine Schwimmgruppe eingeführt. Bis heute diskutierten sie und eine gute Freundin darüber, wer Jacob Heidtmann, Deutscher Meister über 400 Meter Lagen, das Schwimmen beigebracht hat. 2011 hat sie beschlossen, Großmutter auf Zeit zu sein. Erst in Südfrankreich als Granny-Aupair, im vergangenen Jahr war sie drei Monate auf Hawaii bei einer Familie. Nebenbei ist die Borstelerin Künstlerin. Sie war sogar Dozentin an der Volkshochschule Halstenbek.

Hadewig führt durch ihre Räume und zeigt von ihr restaurierte Möbelstücke und Bauernmalerei. Wer eineinhalb Stunden mit dieser Frau verbringt, fühlt sich danach gut. Fast vergisst sie zu erwähnen, dass sie ja auch noch im Pinneberger Frauenchor singt. Hadewig denkt mit dem Herzen. Sie ist sehr sensibel, aber strahlt auch eine unglaubliche Entschlossenheit aus. Sie ist ein Mensch, der die Reporterin zum Abschied drückt, obwohl sie sie erst seit eineinhalb Stunden kennt. Es ist keine von diesen Umarmungen, bei der man Zurückhaltung spürt, Distanz. Sie ist ernst gemeint. Fest. Sie tut das einfach, weil sie das Bedürfnis dazu hat. Das ist ihre Art Dankbarkeit zu zeigen. Und das tut gut.

von Felicitas Mertin

erstellt am 21.Jan.2017 | 15:00 Uhr

