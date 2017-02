Die Strahlkraft einer Feuerwehr

vergrößern 1 von 2 Foto: Ellersiek 1 von 2

Holms Feuerwehr steht besser da als jemals zuvor: Die moderne Feuerwache und die Top-Ausstattung sorgen für professionelle Rahmenbedingungen, die Jugendfeuerwehr ist personell gut ausgestattet und die Stimmung unter den Kameraden hervorragend. Die positive Atmosphäre strahlt auch nach außen, die Holmer Kameraden sind gern gesehene Gäste bei anderen Wehren und geschätzte Gesprächspartner in Fachfragen, wie während der jüngsten Hauptversammlung deutlich wurde.

Und dann gab es auch noch dieses überraschende Lob: Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Schleswig-Holstein, Dr. André Gnirke (Foto), hat sich bei den Feuerwehrleuten öffentlich für ihre professionelle Arbeit bedankt. Anlass war das Zusammentreffen während eines Einsatzes im vergangenen Jahr im Holmer Lehmweg. Dabei musste ein in seinem Fahrzeug eingeklemmter Mann befreit werden. „Ich war schwer beeindruckt, wie zielstrebig und professionell dieser Einsatz abgearbeitet worden ist“, sagte er.

Verbindungen zu den Holmer Kameraden hat der Mediziner nicht. Ihm sei es aber ein Herzensanliegen, sich für die ehrenamtliche Arbeit, für Engagement und Können zu bedanken. Dafür saß Gnirke mehr als drei Stunden in der Holmer Feuerwache und wartete geduldig auf die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. „Sie schaffen die Bedingungen, dass wir einen Patienten bergen können.“ Das sei aller Ehren wert. Es war nicht der einzige große Moment während der Versammlung, in der es viel um die Freundschaft zu anderen Wehren und die gute Kameradschaft in den eigenen Reihen ging.

Hinter der Wehr liegt ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Lebhaft, aber nicht sonderlich anstrengend sei es gewesen, sagte Wehrführer Lukas Krack in seinem Bericht. Ein Ärgernis bleiben nach seinen Angaben die Aufräumarbeiten nach Klärschlammtransporten, die zeitlich aufwendigsten Einsätze. „Im April des vergangenen Jahres mussten wir wieder mal ran. Der Einsatz dauerte insgesamt vier Stunden, drei davon waren wir damit beschäftigt, die Zuständigkeiten zu klären und die Verantwortlichen aufzutreiben“, kritisierte Krack. Eine Verbesserung der Situation erhofft er sich von einem Gespräch mit Vertretern des Klärwerks in den kommenden Wochen, an dem auch die Polizei teilnehmen wird.

Krack steht inzwischen seit zehn Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Holm. Das nahm er zum Anlass, seinen Kameraden ein Kompliment zu machen. „Ich fühle mich heute in unserer Feuerwehr wohler denn je.“ In den vergangenen Jahren sei es gelungen, etwas zu leben und zu festigen, das mit Geld nicht zu bezahlen sei, nämlich Kameradschaft, Vertrauen und Freundschaft. „Ich danke euch allen für eure hervorragende Einstellung untereinander und zueinander“, sagte der Wehrchef unter dem Applaus aller Zuhörer.

Wedels Wehrführer Michael Rein lobte den engen Kontakt zwischen beiden Feuerwehren und bedankte sich ausdrücklich „für eure Freundschaft“. Vor allem mit seinem Holmer Amtskollegen verbindet ihn ein Vertrauensverhältnis. „Lukas erdet uns“, sagte er.

von Andrea Stange

