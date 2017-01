„Gymnasien sind heute völlig anders“ : Die Rektorin an der Johannes-Brahms-Schule im Interview

1 von 1 Foto: Felicitas Mertin 1 von 1

Pinneberg | Auf die Frage, ob sie sich noch einmal dafür entscheiden würde, Lehrerin zu werden, antwortet Ortrud Bruhn wie aus der Pistole geschossen: „Immer“. 16 Jahre lang war sie Rektorin an der Pinneberger Johannes-Brahms-Schule. Am Dienstag räumt sie ihr Büro – für immer. Die 64-Jährige geht in den Ruhestand. Während ihrer knapp 40 Jahre im Schuldienst hat sich viel getan. Neue Medien haben Einzug gehalten und Bruhn musste große Reformen wie die Umwandlung des Gymnasiums in eine offene Ganztagsschule und die Umstellung von 13 (G9) auf zwölf (G8) Schuljahre bewältigen. Das Geld fehlt weiterhin, das macht sie im Gespräch deutlich. Von den Schülern würden heute andere Kompetenzen erwartet.

Im Mai sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Welche Auswirkungen hat der Ausgang auf den Schulalltag?

Ortrud Bruhn: Alle wichtigen Schlachten sind im Schulsystem in Schleswig-Holstein – G9 auf G8, die Zweigliedrigkeit in Gemeinschaftsschulen und Gymnasium – geschlagen. Wir haben im letzten Jahrzehnt immense Veränderungen erlebt, da kann nicht mehr viel kommen. Egal wie die Wahlen ausgehen werden: Für die Schulen wird sich nichts radikal ändern.

Die SPD schreibt in ihrem Wahlprogramm, das Schulsystem in Schleswig-Holstein sei seit 2012 – also seitdem sie an der Macht ist – gerechter, leistungsfähiger und durchlässiger geworden. Würden Sie das bestätigen?

Als Beamtin äußere ich mich nicht politisch. Aber es ist sehr viel passiert, um Schule durchlässiger und chancengerechter zu machen, indem sich auch an den Gymnasien ein anderes Denken eingestellt hat. Wir nehmen den einzelnen Schüler stärker in den Blick, suchen seine individuellen Stärken und stellen uns auch auf Schüler ein, die früher vielleicht nicht gymnasial waren. Die die Bildungssprache nicht sprechen. Das Verstehen abstrakter Texte fällt jenen schwer, bei denen zu Hause eine andere Sprache oder gar nicht viel gesprochen wird. Deren Eltern bildungsfern sind. Da haben die Gymnasien in den letzten Jahren riesige Schritte gemacht. Das sind völlig andere Schulen geworden.

Die CDU möchte für Gymnasien einmalig die Wahlfreiheit zwischen dem acht- und dem neunjährigen Bildungsgang wieder einräumen. Ist das sinnvoll?

Ich glaube nicht. Das G8-System ist jetzt eingeführt. Die Schulen arbeiten danach. G8 funktioniert. Weshalb soll man das zurückdrehen?

Schulen in Schleswig-Holstein klagen über fehlende Internetanschlüsse mit zukunftsfähiger Bandbreite und über mangelhafte technische Ausstattung. Zudem gibt es kaum IT-Spezialisten. Wer hat da die Zukunft verschlafen?

Pinneberg hat nicht geschlafen, als es darum ging, die Schulen ans Internet zu bringen. Als ich an die Schule kam, wurden Internetzugänge in die einzelnen Klassen gelegt und Computerräume eingerichtet. Unsere Schule ist, was die Technik – also die Ausstattung mit Tablets, Smartboards und so weiter – betrifft, ausgesprochen gut aufgestellt. Wir sind jetzt auch an das schnelle Netz angeschlossen. Allerdings brauchen wir dringend einen IT-Techniker an der Schule, der vor Ort ist. Es geht nicht mehr nur um Computerräume, sondern unser Schulleben ist elektronisch organisiert. Unsere Schüler tauschen Dokumente über die Cloud aus. Wir haben Tablet-Klassen, wollen elektronische Klassenbücher haben. Ein IT-Techniker ist so wichtig wie ein Hausmeister oder eine Sekretärin, das müssen die Kommunen in den nächsten Jahren realisieren. Laut Statistischem Bundesamt gibt Schleswig-Holstein am wenigsten für die Gymnasien aus: Im Haushaltsjahr 2013 waren das 6400 Euro pro Schüler pro Jahr. Am anderen Ende sind die Bayern. Die bezahlen 9100 Euro pro Schüler pro Jahr für Ausstattung, für Lehrerkosten und so weiter. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 7500 Euro. Somit erstaunt es mich nicht, dass wir landesweit diese Probleme haben. Wir müssten ein bisschen mehr Richtung Bayern gucken.

Wie hat sich das Lernen durch die neuen Medien verändert?

Auf den ersten Blick gar nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. Viele Dinge, die früher an der Tafel standen, erscheinen heute eben auf dem Tablet. Allerdings ist etwas neu: Die Möglichkeit der Recherche heute stand den Schülern damals nicht offen. Das erfordert von den Schülern ganz neue Kompetenzen. Etwa Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden. Eine sichere Quelle zu erkennen. Ich denke an Fake News, die Manipulationsmöglichkeiten, die Blasen. Zum Lernen an den Schulen gehört heute, dass die Schüler das durchschauen. Beim Lernen treten heute also andere Kompetenzen in den Vordergrund. Es gilt, die Fülle an Informationen zu strukturieren und einen eigenen Weg zu finden, der sicher ist.

Welche Probleme sehen Sie?

Recht- und Schönschreibung sind scheinbar nicht mehr so wichtig. Die Schüler denken sich: Ich muss nicht mehr sauber und ordentlich schreiben können, weil ich am PC schreiben kann. Ich muss nicht mehr orthografisch korrekt schreiben können, weil ich mein Rechtschreibprogramm einstellen kann, das mir sagt, wo Fehler sind.

…Ich muss nicht mehr wissen, wann der Zweite Weltkrieg war, weil ich das gesamte Weltwissen in der Hosentasche trage...

Das kommt dazu. Das, was man als Wissensschatz früher memoriert hat, wird sozusagen ausgelagert auf Wikipedia. Ich habe als Französischlehrerin den Schülern immer gesagt „Vokabeln müsst ihr lernen, es reicht nicht, dass ihr wisst, dass ihr sie nachschlagen könnt, wenn ihr mit jemandem auf Französisch reden wollt. Ihr müsst adhoc diese Vokabel anwenden und verstehen können.“ Man sollte unterscheiden können: Was sollte man wissen und wo reicht es, wenn ich es nachschlagen kann. Wenn ich überhaupt keine Vorstellung darüber habe, ob der Zweite Weltkrieg 1873 oder 1939 war, verliere ich Ankerpunkte im globalen Verständnis der Welt.

Wie groß ist der Graben zwischen der Lebensrealität von Schülern und älteren Lehrern?

Nicht besonders groß. Es gibt in der Nutzung Unterschiede. Natürlich sind die Schüler uns da voraus. Es ist ein gewisses Misstrauen da. Manche junge Kollegen nutzen die neuen Medien wenig, manche alte sind absolute Füchse – ich glaube, das ist weniger eine Frage des Alters als der Persönlichkeit.

Wollen Eltern heute mehr Einfluss auf den Schulalltag nehmen?

Ja. Das ist auch gut so. Ich bin 40 Jahre im Dienst, damals war die Schule ein schwarzes Loch, in das man die Kinder morgens reinschickte und mittags abholte. Man ging nicht gern hin. Heutzutage sind die Eltern – glücklicherweise – sehr interessiert, zumindest hier am Gymnasium.

Wofür sollte Ihr Nachfolger weiter kämpfen?

Auf unserer Wunschliste ganz oben steht die Mensa. Die haben wir nämlich nicht. Wir haben eine Ausgabeküche. Die Schüler sitzen in der Pausenhalle und essen. Außerdem sollte er sich dafür einsetzen, dass die geplante Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume und des Verwaltungstrakts zügig umgesetzt wird. Für das Ganztagsangebot werden außerdem noch Räume benötigt. Und wir brauchen einen äußeren Rahmen für die Inklusion. Auch da gibt es Raumbedürfnisse.

Wie ist der Stand der Sanierung?

Wüsste ich auch gern. (lacht) Es gibt Architektenpläne für den Verwaltungstrakt und den zweiten Biologieraum, und es gibt einen Zeitplan, der aber nicht eingehalten wurde. Ich vermute, dass in 2017 und 2018 nichts an der JBS in Angriff genommen werden wird. Ich hoffe, es dauert nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Der Biologieraum, der als nächstes auf der Liste steht – da stehen auch noch ein weiterer, zwei Physikräume und ein Chemieraum – war zum Beispiel schon sanierungsbedürftig als ich an die Schule kam. Diese Schule ist für Pinneberger Verhältnisse, nicht für bayerische, relativ gut in Schuss und gut ausgestattet, aber es muss noch viel getan werden.

Was werden Sie vermissen?

Die Menschen. Schüler, Kollegen, Eltern, Hausmeister, SekretärInnen, Betreuer. Und die Arbeit mit jungen Menschen.

Haben Sie Pläne?

Klar. Ich reise erst einmal drei Wochen mit meinem Mann nach Südafrika, dort ist Sommer. Mein Mann wartet seit neun Jahren, dass ich nach Hause komme. Und ich freue mich darauf, endlich mehr Zeit mit meinen vier Enkelkindern verbringen zu können.

von Felicitas Mertin

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr