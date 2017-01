„Mit Selbstwert wässern“ : Die Frauenberatung stellt ihr Halbjahresprogramm vor

1 von 1 Foto: Mertin 1 von 1

Pinneberg | Sie helfen, wenn Frauen nicht mehr weiter wissen. Wenn sie Schlimmes erlebt haben. Wenn sie in einer Krise stecken. Seit 22 Jahren gibt es die Pinneberger Frauenberatung, seit 2015 sind Sozialpädagogin Regine Heyenn und Psychologin Stefanie Pfingst im obersten Stock des Hauses mit der Nummer 6 im Rübekamp zu finden. 133 Teilnehmer an ihren Veranstaltungen haben sie im vergangenen Jahr gezählt.

Mit Inhalten, die auf aktuelle Bedürfnisse und Fragen eingehen, und „hochkarätigen Referentinnen“ wollen sie auch in diesem Halbjahr wieder Frauen, die etwas verändern wollen, anlocken. Das Motto des Halbjahresprogramms: Herausforderungen meistern. Um die Arbeit der Beratungsstelle vorzustellen, veranstalten sie am Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, einen „Tag der offenen Tür“ von 15 bis 18 Uhr. Ansonsten gibt es wieder Workshops, Vorträge und sogar einen Kursus.

Heyenn und Pfingst starten allerdings mit etwas anderem: einem Film. Was am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr gezeigt wird, verraten sie nicht. Nur so viel: „Der Film zeigt hoffnungsvolle Wege auf, den vielschichtigen Problemen dieser Welt auf unterschiedlichsten Ebenen zu begegnen“, sagt Heyenn. Die Beraterinnen von Frau & Beruf beantworten am Mittwoch, 22. Februar, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr in Einzelgesprächen Fragen rund um den beruflichen (Wieder-)Einstieg oder Umstieg.

Auch die nächste Veranstaltung ist speziell für Frauen: Am Dienstag, 28. März, geht es ab 19 Uhr um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Referentin ist die Juristin Barbara Wehrstedt. Eine Woche später, am Donnerstag, 6. April, steht ab 19 Uhr das im Vordergrund, was in den Beratungsgesprächen laut Pfingst „Thema Nummer eins“ ist: Trennung und Scheidung. Ab 19 Uhr gibt Fachanwältin für Familienrecht Gül Aydin einen Überblick über die relevanten Fragen. „Mein Körper – mein Zuhause“ lautet der Titel des Workshops am Sonnabend, 22. April, von 11 bis 15.30 Uhr. Frauen mit Gewalterfahrungen entdecken ihren Körper wieder, was beim Zugang zu sich selbst unterstützt. Für diese Gruppe ist ein Vorgespräch nötig. Wiebke Köpke Hause, Trainerin für berufliche und persönliche Potenzialentfaltung bietet an vier Terminen (8., 15., 22., 29. Mai, einen Mix aus Anregungen, Übungen und Gesprächen an, in denen es darum geht, was einen im Leben so antreibt. „Hier geht es auch darum, sich mal wieder in Selbstwert zu wässern“, sagt Heyenn.

Einfach, schnell und wirksam sollen die Hilfen sein, die Gestalt- und Hypnosetherapeutin Lisa Schnelten vermittelt. Der Workshop „Notfallapotheke für die Seele“ am Sonnabend, 13. Mai, von 15 bis 17.30 Uhr richtet sich an jene, die in einer kritischen Phase oder in Trauer sind oder ein Trauma erlebt haben. Kommunikationstrainerin Jutta Junghans erklärt am Dienstag, 13. Juni, ab 19 Uhr, was Frauen selbstsicherer auftreten lässt. Und am Sonnabend, 24. Juni, lernten die Teilnehmerinnen von 15 bis 18 Uhr übers Erleben, wie Pfingst sagt. Sozialpädagogin Ronja Plew zeigt einfach Selbstbehauptungstechniken.

von Felicitas Mertin

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr