„An richtigen Schrauben gedreht“ : Die Finanzexperten Jens Bollwahn und Ute Lutterberg im Interview

Pinneberg | 2016 haben Jens Bollwahn, Fachdienstleiter Controlling und Finanzen beim Kreis Pinneberg, und Ute Lutterberg, Leiterin des Fachdienstes Finanzen in Pinneberg, im Rathaus für frischen Wind gesorgt. Im ersten Teil des Interviews sprechen sie über die Verschuldung der Stadt, Gewerbesteuern und die Jahresabschlüsse.

Der Haushalt ist verabschiedet worden. Ist er genehmigungsfähig?

Ute Lutterberg: Wir haben der Politik einen genehmigungsfähigen Haushalt vorgelegt. Der Kreditbedarf beträgt 3,9 Millionen Euro und ist im Vergleich zum letzten Jahr, 14,8 Millionen Euro, deutlich gesunken.

Jens Bollwahn: Die Genehmigungsfähigkeit ist abhängig vom Kreditvolumen, den Verpflichtungsermächtigungen und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt. Das Kreditvolumen in 2017 ist um elf Millionen Euro geringer als im Vorjahr. Das erhöht natürlich die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes. Außerdem ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nach unserer Einschätzung nicht schlecht, ganz im Gegenteil.

Es wird immer kritisiert, dass nur in drei Großprojekte investiert wird?

Lutterberg: Es sind nicht nur drei Großprojekte, sondern drei große Projekte, die sich eine Stadt von der Größe wie Pinneberg erst einmal leisten muss.

Bollwahn: Das ist schon ein ehrgeiziges Ziel. Ein höheres Budget ist nach unserer Einschätzung nicht sinnvoll.

Die Schulden aus Krediten für Investitionen betragen 59,4 Millionen Euro. Erläutern Sie das bitte.

Lutterberg: Die Schulden der Stadt Pinneberg sind durch eine Vielzahl von Investitionen entstanden. Investitionen erhöhen jedoch auch das Anlagevermögen und damit das Eigenkapital der Stadt. Wir versuchen natürlich die Schulden kontinuierlich abzubauen. So hat die Stadt Pinneberg zum Beispiel im Jahr 2015 mehr Schulden abgebaut als aufgenommen, da ursprünglich geplante Kredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Wie hoch ist das Eigenkapital?

Bollwahn: Die Stadt verfügt über rund 49 Millionen Euro Eigenkapital. Das bedeutet, dass die Stadt nicht überschuldet ist. Bei Neuinvestitionen verhält es sich ähnlich wie bei einem privaten Immobilienbesitzer. Die wenigsten bezahlen das aus der Portokasse, sondern nehmen dafür einen langfristigen Kredit auf. Dadurch steigen natürlich die Verbindlichkeiten, auf der anderen Seite wird aber auch Vermögen geschaffen.

Die Senkung der Kreisumlage: Wäre das eine Möglichkeit, um noch an Mittel zu kommen?

Bollwahn: Natürlich, wir haben 17,2 Millionen im städtischen Haushalt 2017 eingeplant, die an den Kreis fließen. Die Kreisumlage beträgt zur Zeit 39 Prozent. Die Diskussion um die Kreisumlage kennen Sie ja wahrscheinlich. Über eine Senkung der Umlage wird gerade in vielen Kommunen diskutiert bzw. von dort auch gefordert. Ich schätze das so ein, dass eine Senkung auf Grund des Konsolidierungsvertrags im Moment nicht möglich ist. Der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Kreis und dem Land Schleswig-Holstein läuft am 31. Dezember 2018 aus. Danach wäre, wenn die finanzielle Situation des Kreises so bleibt, wie sie ist, eine Senkung grundsätzlich möglich. Das ist jedoch eine Entscheidung des Kreistages. Eine Absenkung der Kreisumlage um ein Prozent würde die Stadt Pinneberg jährlich um rund 500.000 Euro entlasten. Das wird den städtischen Haushalt also nicht retten. Der Gewerbesteuerhebel ist viel größer.

Also muss man an der Gewerbesteuerschraube drehen?

Lutterberg: Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Pinneberg. Aus diesem Grund ist es wichtig, Pinneberg als attraktiven Standort für Unternehmen zu etablieren.

Wie hoch sind die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen 2017?

Bollwahn: In 2017 sind 14,67 Millionen Euro veranschlagt. Durch die Investitionen in den Bahnhof und die Westumgehung wird die Stadt attraktiver für Gewerbeansiedlungen. Das wird hoffentlich langfristig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuer führen.

Was meinen Sie, was bringt das dieses Jahr?

Lutterberg: Die Investitionen eröffnen der Stadt Pinneberg zwar die Möglichkeit neue Gewerbeflächen zu erschließen und somit gewinnträchtige, gewerbesteuerpflichtige Unternehmen anzuwerben. Die Auswirkungen solcher Ansiedlungen auf das Gewerbesteueraufkommen sind jedoch unsicher.

Bollwahn: Was man auf jeden Fall sagen kann: Es ist klug, in Wirtschaftsförderung zu investieren. Wir haben deshalb mit Herrn Krappa einen Experten für Wirtschaftsförderung. Das ist nicht in allen Städten selbstverständlich.

Die Jahresabschlüsse haben Sie ja jetzt sehr schnell auf den Weg gebracht. Wieso hat es bei der Stadt so lange gedauert, sie zu erstellen?

Bollwahn: Die Stadt Pinneberg hat sich sehr früh entschieden, auf die Doppik umzustellen. Nämlich schon im Jahr 2009. Der Umstieg auf ein neues Rechnungswesen war deutlich früher als in vielen anderen Kommunen. Der Umstellungsaufwand ist flächendeckend im ganzen Land durch die Kommunen unterschätzt worden. Das war auch bei der Stadt Pinneberg so. Bei der Stadt gab es außerdem sehr viele Mitarbeiterwechsel. Dadurch war es sehr schwierig, kontinuierlich an den Jahresabschlüssen zu arbeiten.

Mittlerweile ist es eher normal, dass es etwa drei Jahre dauert, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Bei der Stadt waren es jetzt eineinhalb Jahre mehr.

Lutterberg: Die Eröffnungsbilanz der Stadt Pinneberg wurde 2013 erstellt. Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz lag in 2015 vor, sodass mit den Jahresabschlüssen erst danach effektiv begonnen werden konnte.

Bollwahn: Die Erstellung von doppischen Jahresabschlüssen ist sehr komplex und für viele Beschäftigte völlig neu. Die Abschlüsse sind vergangenheitsorientiert. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel bei der Bewertung von Gebäuden bis zu 80 Jahre in die Vergangenheit schauen müssen. Viele einzelne Vermögensgegenstände müssen aufwendig bewertet werden. Wir haben außerdem unglaublich viele Buchungen im System, die nicht immer fehlerfrei sind. Diese Sachverhalte und fehlendes Personal können eine Verwaltung schnell an die Kapazitätsgrenze bringen.

Sie haben das aber jetzt ziemlich schnell geschafft.

Bollwahn: Ich habe hier gute Strukturen vorgefunden. Die Mitarbeiter in den Teams sind hoch motiviert und eingearbeitet. Wir haben im sogenannten ‚Nachbuchsteam‘ an ein paar Prozessen gedreht und verändert. Das hat gut funktioniert. Das war eine sehr gute Teamarbeit!

Mit anderen Worten: Es ist schon eine Menge Arbeit gemacht worden und Sie haben sie zu Ende geführt.

Bollwahn: Wir haben gemeinsam an den richtigen Schrauben gedreht. Ich habe versucht, meine Erfahrungen vom Kreis Pinneberg aus vielen Jahresabschlüssen hier einzubringen. Der Kreis hatte im Jahr 2007 auf die Doppik umgestellt – nach acht, neun Jahresabschlüssen bekommt man einen guten Blick dafür, was wo zu tun ist... Aber nichtsdestotrotz, die Arbeit haben die Mitarbeiter gemacht und insbesondere das Projektteam. Wir freuen uns sehr, dass dieses Team auch für die nächsten Jahresabschlüsse zur Verfügung steht.

Jetzt müssen die nächsten Jahresabschlüsse vorgelegt werden. Dann wird es ja wieder Teilgenehmigungen geben, wodurch es im vorigen Jahr schon zu Verzögerungen bei der Schulbausanierung gekommen ist. Wird es 2017 genauso aussehen?

Lutterberg: Wir rechnen auch für den Haushalt 2017 mit Teilgenehmigungen. Aus den Kreditermächtigungen des Haushaltes 2016 stehen jedoch noch genügend Mittel zur Verfügung, sodass wir davon ausgehen, dass es nicht zu gravierenden Verzögerungen bei der Schulbausanierung kommen wird.

Bollwahn: Wir werden die vorhandenen Haushaltsmittel bedarfsgerecht portionieren, mit alten Mitteln aus 2016 und neuen Mitteln für 2017. Außerdem wird jede Maßnahme priorisiert und der Ressourcenaufwand eingeschätzt. Das bedeutet, dass wir für jede einzelne Baumaßnahme prüfen, wann und in welcher Höhe wir die erforderlichen Mittel benötigen. Wir gehen davon aus, dass die Teilgenehmigungen geringe Auswirkungen haben werden, weil wir versuchen, die Finanzmittel geschickt einzusetzen.

erstellt am 12.Jan.2017 | 13:00 Uhr