Tangstedt : Die Feuerwehr muss sparen

Tangstedt | Der Haushalt der Freiwilligen Feuerwehr stand im Mittelpunkt der Sitzung des Tangstedter Finanzausschusses. Im Vorwege hatte es von den Ausschussmitgliedern einige Fragen an Jörg Kiesel vom Fachbereich Finanzen des Amtes Pinnau gegeben, denn das Budget der Wehr fiel höher aus als erwartet: Während der Fehlbetrag 2015 noch bei 89.656 Euro lag, betrug der Ansatz für das Folgejahr 131.900 Euro. Für 2017 sind 129.100 Euro veranschlagt. Die gestiegenen Kosten beruhen unter anderem auf einem Beschluss der Gemeindevertretung, neue Einsatzkleidung zu beschaffen.

Zur besseren Planung erstellte die Feuerwehr eine Liste, die sowohl dringliche Anschaffungen beinhaltete als auch wünschenswerte. „Natürlich kann nicht alles Wünschenswerte erfüllt werden. Besonders bei unserer engen Haushaltsführung“, sagte Hermann Ahrens (CDU). Es seien in der Auflistung Positionen zu finden, an denen man Einsparungen vornehmen könne.

Die Fraktion schlug eine Kürzung von zehn Prozent vor. „Die zehn Prozent würden wir nur bei den Positionen abziehen, die nicht zwingend notwendig sind“, erklärte Ahrens weiter. Von geschätzten 60.000 bis 70.000 Euro wären das etwa 6000 Euro, die weniger ausgegeben werden könnten. „Ich denke, dass sowohl die Kameraden als auch wir damit leben könnten“, betonte er weiter. Auch Ausschussvorsitzender Matthias Meier (SPD) war für die Möglichkeit der Einsparung. „Wir hatten an 5000 Euro gedacht, aber mit 6000 Euro sind wir auch einverstanden“, sagte er. Für Andreas Kitta (FDP) war dieser Vorschlag nicht zufriedenstellend: „Das ist keine konsequente Haushaltsdisziplin“, so sein Kommentar. Am Ende wurde der Beschlussvorschlag des CDU mit zwei Enthaltungen der FDP-Fraktion verabschiedet.

von Caroline Hofmann

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen