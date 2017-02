Die Erschöpfung ernst nehmen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neue Zahlen zum Gesundheitsreport zeigen eine erschreckende Entwicklung: Im vergangenen Jahr 2016 waren erstmals die meisten Arbeitsunfähigkeiten auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Erst an zweiter Stelle folgten Muskel- und Skelett- sowie Atemwegserkrankungen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft andauernden Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts ein. Die dadurch ausgelösten Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout – das „Ausgebranntsein“ oder das anhaltende „Erschöpftsein“ –, gehören heute zu den weltweit schwerwiegendsten und bedeutendsten Krankheitsbildern. In ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und Schweregraden betreffen sie etwa 20 Prozent der Bevölkerung.

Der Stress des Alltags ist vielfältig, egal ob es sich um allgemeinen Zeitdruck handelt, um steigende Leistungsanforderungen in Beruf und Freizeit, die Versorgung der Familie, um Beziehungskonflikte oder um wachsende Informationsflut, die uns tagtäglich erreicht und verarbeitet werden will.

Im Rahmen einer gesunden Stressreaktion mobilisiert der Körper Energie, die es uns ermöglicht, sich an die ständig ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Auf kurze Dauer kann das durchaus als Gewinn gesehen werden, denn Stress kann uns zu Höchstleistungen stimulieren. Doch wenn die Zeiten der Anspannung nicht enden, beginnt die anhaltende Überlastung von Körper und Psyche, sich negativ auszuwirken.

Die Diagnose Burnout entwickelt sich langsam, über Monate bis Jahre. Die Erkrankung verläuft meist in typischen Stadien, die mit einem vermehrten Engagement für bestimmte Ziele, dem nahezu pausenlosem Arbeiten, einem Gefühl unabkömmlich zu sein und dem Verzicht auf Erholung beginnt und sich weiter fortsetzt. Die Konznetration läßt nach – das Sich-Verzetteln tritt ein, Familie, Freunde und Hobbys geraten ins Hintertreppchen. Auch starke Stimmungsschwankungen oder ein verstärkter Alkohol-, Nikotin- oder Medikamentengebrauch zeigt sich während der zunehmenden Symptomatik oft. Dazu können massive körperliche Reaktionen auftreten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck, Schwindel, Tinnitus, Migräne oder eine allgemeine Schwäche des Immunsystems. In schweren Verläufen steht am Ende eine große existentielle Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Häufig geht die anhaltende Erschöpfung, der Burnout, in eine handfeste Depression über.

Oft wird die Problematik bei den Betroffenen allerdings lange Zeit verdrängt. Es wird sich zusammen gerissen, gegen den Alltagsstress angekämpft oder aber mit schwindender Leistungsfähigkeit auch resigniert. Beide Varianten sind allerdings keine guten Lösungen, denn die Stressoren bleiben meist bestehen und mit ihnen die Symptomatik, die sich häufig weiter verstärkt und der Gesundheit auf Dauer erheblich schadet.

Was hilft? Die Tatsache, dass es schließlich auf die persönliche Haltung ankommt, zu erkennen, was man zu leisten imstande ist und was nicht, ist banal und doch gleichzeitig eine immense Herausforderung. Es gilt, immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, den täglichen Schwierigkeiten zu begegnen.

Erfolgreiche Stressbewältigung heißt, die eigenen Möglichkeiten angemessen einzusetzen, ein realistisches Ziel zu setzen und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Doch dieser Weg ist meist nicht im Alleingang zu meistern – professionelle Hilfe von außen ist angezeigt.

Die wissenschaftlich fundierte Behandlung einer chronischen Überforderung erfordert ein ganzheitliches Konzept. Der erste Schritt sollte dabei immer der Gang zum Hausarzt sein. Könnte eine medizinische Diagnose hinter den auftretenden Symptomen stecken?

Die adäquate Behandlung einer anhaltenden Erschöpfung sollte dazu stets eine Psychotherapie beinhalten mit dem Ziel, einen veränderten Umgang mit Stress und die Korrektur individueller negativer Bewertungssysteme zu erfahren.

Eine der verbreitesten, am besten untersuchten und als wirksam erwiesene Form der Psychotherapie ist die Kognitive Verhaltenstherapie. Diese Therapie geht von der Erkenntnis aus, dass die Art und Weise, wie wir denken, bestimmt, wie wir uns fühlen und verhalten. Dabei wird unter „Verhalten“ nicht nur die äußerlich sichtbare Aktivtät des Menschen verstanden, sondern auch die inneren Vorgänge wie Gefühle, Denken und körperliche Prozesse. Denn wir erleben oft, dass wir Situationen, in denen wir uns befinden, nicht beeinflussen können. Aber wir haben dennoch einen großen Einfluss darauf, wie wir mit ihnen umgehen und wie wir uns in ihnen fühlen. Oft verbergen sich hinter unseren Einstellungen, unserern Forderungen an uns selbst, tiefe Überzeugungen wie, „Ich muss perfekt sein“, oder „Ich brauche die Anerkennung der Anderen“. Diese verzerrten Denkmuster trüben unsere Sicht. Gemeinsam mit dem Therapeuten gilt es in der kognitiven Verhaltenstherapie problematische Denkmuster konkret anzugehen und zu überprüfen. Mit dem Ziel, eigene, oft gewohnheitsmäßige Verhaltensmuster zu verändern, die dem Wohlbefinden entgegenstehen. Mit dieser Hilfe zur Selbsthilfe erlernt der Klient – oft in relativ kurzer Zeit – seine emotionalen Krisen zu verstehen und zu bewältigen.

