Das Sonntagsgespräch : „Die bewährte Politik der Vorgänger fortsetzen“

Rellingen | Henry Behrmann (CDU) ist der achte Bürgervorsteher in der Geschichte Rellingens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Sonntagsgespräch schwärmt er vom ehrenamtlichen Einsatz der Rellinger Bürger und erklärt, was ihm an seiner Aufgabe besonders viel Freude bereitet.

Was bedeutet es Ihnen, Bürgervorsteher zu sein?

Es ist eine große Ehre für mich, in meiner Gemeinde ein solches Amt ausführen zu dürfen.

Was ist Ihnen bei der Arbeit als Bürgervorsteher besonders wichtig?

Als Bürgervorsteher bin ich dafür zuständig, die Sitzungen der Gemeindevertretung zu leiten. Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fraktionen gibt. Das ist zum Glück der Fall. So werden die meisten Entscheidungen einstimmig getroffen.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister und der Verwaltung?

Marc Trampe ist zwar erst seit Oktober 2016 Bürgermeister in Rellingen. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Das gilt auch für alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rathaus.

In Rellingen ist die CDU traditionell stark.

Woran liegt das?

Wie stark eine Partei ist, entscheiden die Wähler und Wählerinnen bei den Kommunalwahlen. Das starke Wahlergebnis bestätigt, dass die Bürger mit der Arbeit der CDU in Rellingen zufrieden sind. Der Grund dafür ist eine gute Politik. Bei den Kommunalwahlen erreicht die Partei deshalb so gut wie immer die absolute Mehrheit. Die CDU achtet darauf, dass die bewährte Politik unserer Vorfahren fortgesetzt wird.

Was bringt Ihnen bei der Arbeit als Bürgervorsteher besonders viel Spaß?

Als Bürgervorsteher darf ich, wenn es gewünscht wird, bei Feiern zum 90. Geburtstag oder auch bei Goldenen Hochzeiten zu Gast sein und im Namen der Gemeinde gratulieren. Ich genieße die Gespräche mit den Jubilaren. Sie haben enorm viel erlebt und deshalb einiges zu erzählen. Zudem freue ich mich, dass sie fast immer erwähnen, wie zufrieden sie in Rellingen sind. Angebote wie die Seniorenausfahrt oder Weihnachtsfeiern und die zuvorkommende Behandlung im Rathaus garantieren, dass sich die Bürger in unserer Gemeinde wohl fühlen.

Vor welchen Herausforderungen steht Rellingen in den kommenden Jahren?

Wir müssen vor allem in die Schulen investieren. So steht die Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule an. Auch die Einrichtung einer Oberstufe an der Caspar-Voght-Schule wird wohl dazu führen, dass dort Erweiterungsbauten erforderlich sind. Zudem müssen wir uns um die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen kümmern. Auch die Verkehrssituation im Ortskern ist nicht gerade optimal.

Früher Wehrführer, nun Bürgervorsteher. Was reizt Sie an der Kommunalpolitik?

Ich finde es schön, an der Gestaltung der Gemeinde mitwirken zu können und finde es toll, vor Ort etwas zu bewegen. Zur Politik kam ich übrigens durch unseren Ehrenbürger und ehemaligen Bürgervorsteher Albert Hatje. Er war schon als Wehrführer in Egenbüttel mein Vorgänger und sprach mich an, ob ich nicht seinen Wahlkreis übernehmen wolle, als er sich aus der Politik zurückzog.

Politiker stehen häufig in der Kritik. Macht sich das auch in den Kommunen bemerkbar?

Dass man bei Versammlungen auch mal Kritik zu hören bekommt, gehört dazu. Man kann es nicht jedem Recht machen. Das ist nicht weiter schlimm. Mich stört aber, dass ich schon sechs anonyme Schreiben erhalten haben, in denen sich jemand über die Flüchtlings- und Asylantenpolitik auslässt. Den Verfassern dieser Schreiben ist offensichtlich nicht bewusst, worüber sie sich beschweren. Sonst wüssten sie nämlich, dass die Grundsatzentscheidungen über die Ausrichtung der Flüchtlingspolitik nicht in den Kommunen getroffen werden.

Nutzen die Erfahrungen als Wehrführer auch bei der Arbeit als Bürgervorsteher?

Beide Tätigkeiten haben mir gezeigt, wie wichtig die ehrenamtlichen Helfer sind. Ohne das Ehrenamt geht es nicht. Egal, ob in Schulen, Vereinen, Feuerwehr oder bei der Flüchtlingshilfe – das freiwillige Engagement vieler Bürger ist bewundernswert. Ohne sie würde das Leben in der Gemeinde nicht funktionieren. Das Ehrenamt stärkt unser Gemeinwesen.

von Lars Zimmermann

erstellt am 22.Jan.2017 | 13:00 Uhr

