Region Pinneberg in Kürze : +++ Deutlich weniger Einbrüche im Norden +++ Beluga-Kino baut neuen Saal +++ Zum vierten Mal Unfallauto im Garten +++

Schleswig-Holstein Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein ist rapide gesunken, laut Innenministerium auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Den Daten der polizeilichen Eingangsstatistik zufolge gab es 2016 mit 6900 Anzeigen rund 24 Prozent weniger Fälle als noch im Jahr davor. „Das ist eine klare Trendwende“, sagt Innenminister Stefan Studt (SPD). Die meisten Zugriffe gab es im April; in diesem Monat legten Ermittler 18 Verdächtigen Handschellen an. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 106 Einbrecher gestellt.

Haselau Es ist nur eine leichte Rechtskurve auf der Dorfstraße in Haselau. Aber sie reicht für manch einen Autofahrer aus, um die Kontrolle über den Wagen zu verlieren. In der Nacht zu Donnerstag raste bereits zum vierten Mal ein Auto in den Vorgarten des Ehepaars Bülow, das genau an dieser Kurve wohnt. Bisher schafften es die Unfallfahrer nur durch die Buchenhecke und blieben im Vorgarten der Haselauer liegen. In der Nacht zu Donnerstag – kurz nach Mitternacht – raste der VW Golf noch weiter, rammte die Wand des Hauses und blieb erst dann stehen. Der Fahrer flüchtete, die Fahrzeughalterin bestreitet, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Schenefeld Die Zukunft des Sport-Restaurants mit Festsaal in Schenefeld steht weiter in den Sternen. Die Mitglieder des Finanzausschusses waren sich am Donnerstagabend nur einig darüber, dass ein großer Saal bleiben soll. Ausschussvorsitzende Ingrid Pöhland (SPD) betonte gestern, sie habe noch kein Objekt erlebt, bei dem eine Einigung so schwierig war.

Quickborn Die Betreiber des Beluga-Kinos in Quickborn bauen zurzeit einen fünften Saal. Noch im Februar wollen Kai Bartels und Bernd Keichel in einem ehemaligen Tanzstudio am Güttloh ihre sogenannte Lounge eröffnen. Sie biete besonders viel Beinfreiheit. Die Filmliebhaber wollen etwa 200.000 Euro in das Projekt investieren.

Elmshorn Der Elmshorner Bahnhof ist kein Schmuckstück. Darüber waren sich die Teilnehmer einer SPD-Diskussionsrunde einig. Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) forderte mit Blick auf die Umgestaltungspläne eine „Gesamtstrategie“. Mehr Zug-Stopps in der Krückaustadt sind eher unwahrscheinlich. Dafür sollen Lösungen für die vielen Pendler gefunden werden.

Pinneberg Gute Nachrichten für alle Schwimmfreunde: Das Land stellt für die Pinneberger Bäder 208.000 Euro bereit. „Mit dem Geld soll die Filteranlage modernisiert werden“, sagte Stadtwerkeleiter Sven Hanson auf Anfrage unserer Zeitung. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten in dem Bad an der Burmeisterallee beginnen.

Barmstedt Nach vielen Jahren hat der Barmstedter Umweltausschuss das Thema Baumschutzsatzung wieder ins Gespräch gebracht. Auch Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) sprach sich grundsätzlich dafür aus. Anlass für die Diskussion war die Fällaktion am Krückauwanderweg, die die Untere Naturschutzbehörde nicht genehmigt hätte.

Uetersen Der elfte Lehrstelleninfotag gestern in der Mehrzweckhalle „An’n Himmelsbarg“ in Moorrege zog neben etwa 1000 Schülern weiteres Publikum an. Mehr als 40 Unternehmen rückten dabei ihre Ausbildungskompetenz in den Mittelpunkt.

Hamburg Der 28-jährige Axel Feige aus Hamburg ist einer von fünf Kandidaten, die es in den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) geschafft haben. Am 9. Februar werden die Teilnehmer in einer Live-Show in der ARD gegeneinander antreten.