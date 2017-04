Der schwere Weg von Jesus Christus

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Jesus Christus, der Gottessohn, das Lamm Gottes, hat in dieser Woche einen schweren Weg zu gehen. Das lebten und erlebten die Kinder der evangelisch-lutherischen Matthäus-Kindertagesstätte in Rellingen ganz besonders intensiv. In vier Teilen, an vier Tagen, erarbeiteten sich die sonst so fröhlichen „Delfine“, „Leoparden“, „Elefanten“ und „Adler“ mit besonderem Ernst die Geschichten von Jesus, der in Jerusalem einzieht. Der das Abendmahl mit seinen zwölf Jüngern feiert, am Ölberg gefangen genommen wird, gekreuzigt und gestorben ist, das leere Grab hinterlässt und am Ostersonntag auferstanden ist.

Die religions-pädagogische Erziehung an der Kita unter der Leitung von Regina Voß wird ernst genommen. „Jedes Kind ist von Gott gewollt und bei uns wichtig, egal, wie es aussieht, was es kann oder leistet, aus welchem Land es kommt oder welche Religion es hat“, lautet ein Paragraf im Leitbild der Einrichtung.

„Bei uns lernt man den christlichen Glauben und den Respekt vor den Menschen“, unterstreicht auch Martina Rump, Erzieherin und Koordinatorin des Kar- und Osterwochen-Projekts „Erzähl-Theater“. Und das ganz praktisch. „Die Kinder sind sehr interaktiv, basteln symbolische Gegenstände zum Leid und Auferstehung des Gottessohnes“, beschreibt Rump die gemeinsame Zeit mit den Kleinen.

Einen Moment hat Rump besonders beeindruckt und bleibt ihr in der Erinnerung: „Als wir über den Tod Christi am Kreuz sprachen, wurde es plötzlich ganz still im Raum. Für die Kinder ist es etwas ganz Besonderes.“

Für Lennart Berndt ist die Arbeit mit den Kleinkindern stets eine Genugtuung. Das Theologisieren, die Geschichte der Bibel erlebbar machen, würden zeigen, dass Christi Tod zwar traurig sei, aber er, „der Gottessohn, als Leichnam durch Josef von Arimathäa, Maria Magdalena und Maria gut gebettet ist.“ Dem promovierten Theologen ist es wichtig, zu zeigen, dass Jesus als Lamm Gottes ohne Schuld für die Menschen am Kreuz gestorben ist. „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt“, heißt es im Johannes-Evangelium 1,29. Während eines abschließenden Gottesdiensts überreichten die Kinder Pastor Berndt „Merkmale“: bunte Tücher, Palmenblatt, Brot , Glas, Fessel, Sand vom Ölberg, Dornenkrone und Stein, Kreuz und schwarzes Tuch, Engel und Blumen. Gelebte Theologie. Gelebter Glauben eben.

von Dietmar Vogel

erstellt am 13.Apr.2017 | 14:01 Uhr