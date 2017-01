Die Muse der Lyrik in der Drostei : Der Literaturkreis Euterpe zu Gast in Pinneberg

1 von 1 Foto: Schmidt 1 von 1

Pinneberg | Der Förderverein der Landdrostei Pinneberg hat am Sonntagnachmittag zum Literatur-Café eingeladen. Gast der diesjährigen Erstausgabe der Veranstaltungsreihe war der Literaturkreis Euterpe. „Gegenwort“ heißt die Anthologie, die der Euterpe Literaturkreis aus den gesammelten Werken seiner Mitglieder herausbrachte, und die Thema des Nachmittags war. Sechs Autoren trugen ihre Werke aus „Gegenwort“ vor. Zwischen den einzelnen Beiträgen musizierten Elisabeth Melzer-Geissler auf dem Flügel und Magdalene Melzer mit der Violine und ließen so Raum für die Gedanken der Zuhörer. Erstere war in einer Doppelrolle am Programm beteiligt: Neben der Musik, war sie auch als Autorin dabei.

Therese Chromik, gemeinsam mit Bodo Heimann Vorsitzende von Euterpe, machten den Anfang. Sie berichtete zunächst, wie alles begann: Der Literaturwissenschaftler, Autor und Historiker Heimann gründete vor 33 Jahren gemeinsam mit Studenten an der Uni Kiel den Literaturkreis, indem sie sich auf die Suche nach Autoren der Region begaben. Sie fanden gute Autoren, die aber Einzelkämpfer waren: Nun begannen sie, sich zu vernetzen. So entstand Euterpe, der jetzt in regelmäßigen Abständen Anthologien herausbringt, wie eben die aktuelle: „Gegenwort“.

Zum Namen der Werksammlung zitierte Chromik Günter Kunert, der Vorwort und Klappentext verfasste: „In unseren Tagen in den mehr oder weniger demokratischen Gesellschaften ist etwas entstanden, das kritische Worte, eben das Gegenwort, neutralisiert. Alles kann geschrieben, gesagt, geschrien oder behauptet werden, weil es im Brei der Informationen, in den Belustigungen der „Entertainments“, im Sammelsurium individueller Interessen untergeht. Gleichzeitig ermahnte Chromik aber auch, „das Wort immer kritisch zu gebrauchen und Gegenworte zu erheben“.

„Meister Eckhart wird Demokrat“

Bodo Heimann selbst war ebenfalls anwesend und las seine Kurzgeschichte „Meister Eckhart wird Demokrat“: Eine Parabel über das Wesen der Demokratie, die eine interessante Wendung enthält. Ohne zu viel zu verraten, kann der letzte Satz, der die Botschaft des Textes auf den Punkt bringt, zitiert werden: „Wer seine eigene Opposition sein kann, braucht die Opposition der anderen nicht zu fürchten.“

Die Zuschauer waren nicht durchweg begeistert, aber dennoch zufrieden: „Mit den musikalischen Gedankenpausen war es ein schönes Konzept. Die Beiträge haben mir unterschiedlich gut gefallen“, sagt Charlotte Kaiser über ihre Lesungserfahrung. „Besonders gefallen haben mir die Texte von Heimann und Melzer-Geissler.“

Letztere hatte einen dem Inhalt nach offenbar autobiographischen Text über eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule in der DDR gelesen. „Das war gut geschrieben und man fand sich darin wieder. Auch ich komme aus der DDR, mich hat das berührt.“ Ihr Mann, Erhard Kaiser, war von der Musik nicht ganz so angetan, dabei ging es ihm um die Auswahl der Komponisten: „Ich fand es nicht ganz passend. Ich hätte mir mehr regionale Komponisten gewünscht, es waren aber hauptsächlich ausländische.“

Kompositionen von Hopkins und Donaldson

Nach einem Werk von Georg Phillip Telemann, der in Hamburg lange wirkte, und dessen 250. Todestag sich in diesem Jahr zusammen mit dem 250. Geburtstag der Drostei jährt, hatten die Musikerinnen Komponisten wie Hopkins, Donaldson oder Scott Joplin aufgelegt.

Sibylle Hallberg war erfreut über den Verlauf des Literatur-Cafés, gerade der lebendige Text von Elisabeth Melzer-Geissler zeigte, was sie an der Literatur schätzt und warum ihr das Literatur-Café am Herzen liegt: „So etwas haben viele erlebt, aber nicht jeder kann es in Worte fassen. Wenn man aber Worte für etwas findet, sieht es oft schon ganz anders aus. In der Literatur kann man in Dialog treten, mit sich selbst zunächst, aber dann auch mit anderen. So vereinsamt niemand – auch in der Seele nicht.“

So lässt sich auch die von Chromik in ihrer Eröffnung erwähnte „psychische Notwendigkeit, Lyrik aufzunehmen oder sich selbst zu betätigen“ verstehen. Das nächste Literaturcafé ist am 5. März. Das Thema lautet „Nachkriegskinder“

von Janina Schmidt

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:00 Uhr