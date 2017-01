Mitten in Pinneberg : Der Investor versichert: Die Post bleibt

1 von 1 Foto: PLANUNGSGEMEINSCHAFT NORD 1 von 1

Pinneberg | Deutliche Worte von Rolf Specht, Geschäftsführer der Residenz-Gruppe Bremen. „Wir wollen die Post nicht vertreiben. Ich bin selbst mal Postler gewesen. Eine Post gehört in die Stadtmitte“, sagte er im Ausschuss für Stadtentwicklung. Nachdem bekannt wurde, dass die Residenz-Gruppe das Postgrundstück in Pinneberg gekauft hat und beabsichtigt, dort langfristig eine Wohnanlage für Senioren zu errichten, hatte es Irritationen in der Bevölkerung gegeben. Bleibt die Post dort bestehen?

Specht lieferte weitere Fakten für einen Verbleib: „Die Post hat die Möglichkeit, den Mietvertrag für fünf Jahre zu verlängern oder zu 2018 zu kündigen. Das entscheidet sich dieses Jahr“, sagte Specht. Wie sie sich entscheide, das „weiß man nicht. Ich vermute, dass sie noch fünf Jahre bleiben wird“.

Auch Architekt Norbert Behrens von der Planungsgemeinschaft Nord GmbH, der die Pläne für das Seniorenheim vorstellte, sei überzeugt, dass dort eine Post-Dependance bestehen oder ein Postschalter betrieben werde. Die ersten Überlegungen: Zwischen dem Postgebäude und dem Gebäude mit der Hausnummer 32 befinden sich der Parkplatz für Postkunden, das „Stumme Postamt“ sowie die Zufahrt zu den hinteren Stellplätzen. In dieser baulichen Lücke soll in Ergänzung zu den angemieteten Flächen ein Erweiterungsbau entstehen. Die erste Planung sieht ein etwa sechsgeschossiges Gebäude vor mit Wohnungen, die bis zu 65 Quadratmeter groß sind. Die Politik bevorzugt eher ein fünfgeschossiges Gebäude.

Angrenzend an den Neubau könnte ein Parkdeck oder eine Tiefgarage entstehen. „Wir werden mehr Stellflächen haben als wir brauchen“, so Behrens. Die Flächen, die die Post nicht mehr benötigt, möchte der Investor ebenfalls nutzen. Die Politik braucht indes noch Bedenkzeit und hat die planungsrechtliche Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben aufgeschoben. Ein reiner Pflegebetrieb – das kommt für die Politik wohl nicht in Frage. Dass immer mehr Menschen Pflege bedürften, das sei die Realität, so Behrens.

Forderungen an das Projekt

Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige) stellte drei Forderungen an das Projekt: Ein Gespräch mit der Post führen, um eine Zusage zu bekommen, was dort passiert, eine Veranstaltung im Zuge der Innenstadtentwicklung mit der Wirtschaftsgemeinschaft und eine Bedarfsanalyse des Pflegebedarfs in Pinneberg und der Umgebung. Auch solle geklärt werden, wer die neuen Parkplätze nutzen dürfe. Reinhard Matthies (SPD) hätte gern gewusst, was die Schließung des Altenheims in Kummerfeld für die Bedarfsanalyse bedeute. „Man sollte überlegen, junges Wohnen zu ermöglichen. Es ist extrem schädlich, die Innenstadt von Rollatoren zu umzingeln“, sagte Carl-Eric Pudor (CDU).

Öffentlich geförderten Wohnraum an dieser Stelle für Jung und Alt möchte die SPD. „Es ist zu überlegen, ob man hier verschiedene Wohnformen miteinander vermischt“, sagte Ausschussvorsitzender Gerhard Thomssen (SPD). Dass dort Wohnungen entstehen, das könnte sich auch Birgit Klampe (FDP) gut vorstellen. Behrens zeigte sich für alles offen. „Es ist einfach ein Prozess.“



von René Erdbrügger

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:15 Uhr