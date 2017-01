Die Bürgermeisterin unter Beschuss : Der Hauptausschuss behält sich Schritte gegen Steinberg vor

1 von 1 Foto: Rene Erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | In das Pinneberger Rathaus kehrt keine Ruhe ein: Nachdem das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein das Disziplinarverfahren gegen Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) beendet und die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro angeordnet hat, behält sich der Pinneberger Hauptausschuss noch weitere Schritte gegen die Verwaltungschefin vor, weil der Stadt ein finanzieller Schaden entstanden sei, so die Begründung. Das wurde am Donnerstagabend beschlossen.

Wie berichtet, hatte Steinberg am 22. August 2016 beim Innenministerium eine Selbstanzeige gestellt, da ihr Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer früheren Entscheidung gekommen waren. Konkret ging es um die Entscheidung der Bürgermeisterin aus dem Jahr 2014, einer Firma, die daran interessiert war, den Firmensitz nach Pinneberg zu verlagern, die bereits entstandenen Gebühren aus einem Bauvorbescheid in Höhe von 4750 Euro zu erlassen. Allein darüber entscheiden kann die Bürgermeisterin nur bei einer Summe bis 2000 Euro, so ist es in Pinneberg festgelegt, ansonsten hätte die Politik eingeschaltet werden müssen. Das hat Steinberg nicht getan.

Die Mitglieder des Hauptausschusses wollen im Februar entscheiden, ob Steinberg zur Kasse gebeten wird. Das Geld müsste die Verwaltungschefin dann aus eigener Tasche zahlen – und zwar in voller Höhe von 4750 Euro. Doch es droht weiterer Ärger: Nach Informationen unserer Zeitung soll ein Anwaltsbüro aus Kiel im Namen einer Mitarbeiterin des Pinneberger Rechnungsprüfungsamts eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Bürgermeisterin eingereicht haben. Es wäre die zweite innerhalb kürzester Zeit: Ein Ex-Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamts hatte jüngst ebenfalls juristische Schritte eingeleitet.

Mit dem neuesten Fall hat sich der Hauptausschuss am Donnerstagabend im nicht öffentlichen Teil beschäftigt, weil der Ausschuss Dienstvorgesetzter der Bürgermeisterin ist. Der Vorwurf: Es sollen „diverse Amtspflichtverletzungen seitens der Bürgermeisterin gegenüber unserer Mandantin“ vorliegen, heißt es in dem Anwaltsschreiben an den Hauptausschuss.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein dubioser Brief im vergangenen Jahr, in dem angebliche Missstände des städtischen Bau- und Finanzwesens angeprangert wurden. Pikant: In dem Schreiben wird die Rechnungsprüferin als Autorin genannt. Sie bestritt jedoch, Urheberin dieses Briefes gewesen zu sein, wirft aber der Bürgermeisterin im Wesentlichen vor, nichts dagegen getan zu haben, sie von dem Verdacht einer Dienstpflichtverletzung zu entlasten. Die Kosten der Rechtsverfolgung soll die Bürgermeisterin nun auch zahlen, heißt es in dem Schreiben.

Steinberg selbst wollte sich zu dem Fall nicht äußern: „Der Hauptausschuss hat mich dazu aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Inhaltlich kann ich dazu nichts sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt“, sagte sie gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Der Hauptausschuss wird sich im Februar wieder mit dem Fall beschäftigen.

von René Erdbrügger

21.Jan.2017

