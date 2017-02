Dem Kindergarten fehlen die Plätze

1 von 1 1 von 1

„Was passiert mit dem Überhang an Kindern, die keinen Kindergartenplatz in diesem Jahr in Bönningstedt kriegen?“ – diese Frage stellte ein Bönningstedter während der Einwohnerfragestunde des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren. Laut Bürgermeister Peter Liske (BWG) (Foto) eine sehr gute Frage. Schließlich gebe es bei dem evangelischen Simon-Petrus-Kindergarten ganze 48 Anmeldungen für dieses Jahr. „Vermutlich müssen wir etwa 30 Kinder davon abweisen“, erklärte der Bürgermeister.

Im vergangenen Jahr habe die Lage noch anders ausgesehen. „Ich erwarte nicht, dass wir wieder auf Null kommen, wie vor einem Jahr“, sagte Liske. Er wolle nun die Verwaltung bitten, zu recherchieren, wie die Entwicklung in den Kindergärten der Gemeinde ist. „Noch haben wir keine vernünftigen Zahlen, und bevor wir handeln, benötigen wir dringend Fakten“, betonte er.

Die Gemeinde Bönningstedt hat zwei Kindergärten. Zum einen den evangelischen Kindergarten an der Kieler Straße und zum anderen die Zwergenhütte im Mühlenweg. Momentan befindet sich die Zwergenhütte in der Umbauphase zur Erweiterung (diese Zeitung berichtete). Die Angelegenheit habe auch eine positive Seite: „Der Zustrom ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.“ Dieser kann die Gemeinde jedoch einiges kosten. Sollte Bönningstedt Kinder aus der eigenen Gemeinde woanders unterbringen müssen, ist dies mit Kosten verbunden.

Auch Rolf Lammert (CDU) sah Handlungsbedarf im Hinblick auf die zahlreichen Abweisungen. „Die Tagesmütter zählen doch ebenfalls dazu. Die Verwaltung muss prüfen, wie dort die Kapazitäten sind“, schlug er vor. Außerdem seien auch Doppelanmeldungen in den Kindergärten durchaus üblich. Laut Liske seien die Kindergarten-Listen bereits abgeglichen worden. Bei den Tagesmüttern habe es in der vergangenen Zeit einen Rückgang gegeben. „Sie haben nun die Möglichkeit, feste Arbeitsverhältnisse einzugehen“, erklärte der Bürgermeister.

Mitte März sollen genaue Zahlen auf dem Tisch liegen. „Zwar haben wir die Listen unserer beiden Kindergärten abgeglichen, jedoch wissen wir nicht, ob es auch Anmeldungen in anderen Gemeinden gibt“, betonte Liske. Ausschussvorsitzender Stefan Kiel (BWG) teilte die Sorge des Bürgermeisters, jedoch müsse erst die Verwaltung die genauen Zahlen prüfen. „Momentan können wir keine Lösung finden“, sagte Kiel.









von Ute Springer

erstellt am 09.Feb.2017 | 16:00 Uhr