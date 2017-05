Debatte über Radverkehr

Der Radverkehr beschäftigt den Pinneberger Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstag, 9. Mai. Die Politiker kommen um 18.30 Uhr im Rockville-Zimmer des Rathauses zusammen. Dort geht es unter anderem um die Radverkehrsförderung in Pinneberg, den Grundsatzbeschluss für ein Maßnahmenpaket sowie die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Halstenbeker Straße. Außerdem stehen die Bebauungspläne „Halstenbeker Straße Ost“ und „Ahornstraße/Elmshorner Straße“ und der aktuelle Planungsstand zu den Wabe-Vorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Eggerstedt-Kaserne auf

der Tagesordnung.

von René Erdbrügger

erstellt am 05.Mai.2017 | 11:43 Uhr