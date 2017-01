Stefan Doose im Portrait : Das Theater ist seine große Leidenschaft

1 von 1 Foto: Heiderhoff 1 von 1

Pinneberg | Musiklehrer Stefan Doose (54) ist im Pinneberger Geschwister-Scholl-Haus (GSH) eine feste Instanz. Er engagiert sich dort schon seit den 1990er Jahren. Früher agierte er in den GSH-Räumen als Lehrer für die Musikschule Pinneberg. Doch inzwischen ist Doose im GSH als Kulturpädagoge mit Schwerpunkt Theater im Einsatz.

„Die Arbeit ist für mich eine inhaltsvolle, sinnstiftende Tätigkeit“, so Doose. Es sei für ihn wichtig, einen Beruf auszuüben, der mit ihm zu tun habe. Dose habe seine Vorliebe fürs Theater während seines Einsatzes als dreifacher Vater entwickelt. „Ich habe meinen Töchtern vorgelesen, gerne mit ihnen kreativ gearbeitet“, erinnert sich der Musiker. Die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs empfindet er als „berührend“. Der Musiker ist seit dem Jahr 2000 für die Stadt Pinneberg als Kulturpädagoge für die Jugend im Einsatz. Doose absolvierte sein Studium in Hamburg. Er belegte Gitarre als Hauptfach. Klavier, Gesang, Gehörbildung, Komposition, Orchesterleitung wie Schulpädagogik zählten zu seinen weiteren Fachgebieten.

Seine Lehrtätigkeit an der französischen Schule in Lokstedt verbietet es ihm aktuell, für die Musikschule zu arbeiten. Dort gab er Gitarren- und E-Bass-Unterricht, engagierte sich auch im Landesmusikrat.

Doose verlagerte seine Schwerpunkte. Während er früher im GSH fürs Band-Coaching zuständig war, betreut er nun diverse Events. Darunter fallen Kindertheater, Poetry-Slam- und Kinoveranstaltungen. „Das Theater ist ein starker Schwerpunkt“, erläutert der Pädagoge. Es fördere die Entwicklung eines kleinen Menschen immens. Das jeweilige Kind könne sich in diesem „unglaublich fantasievollen Bereich jegliche Situation zurechtträumen“.

Doose fasziniert es, sich mit dem Nachwuchs Theaterstücke auszudenken und zu schreiben. Für Projekte wie „Timm Thaler“ und „Momo“ zeichnete er verantwortlich. Der Pädagoge spielte bereits als Jugendlicher in Bands und tourte mit ihnen quer durch Deutschland. „Die Musik mit ihrem künstlerischen Umfeld war immer mein Thema“, so Doose. Zur Criss-Cross-Band, der Truppe seines ehemaligen Musiklehrers, habe er nie den Kontakt verloren.

Er begleitet an der französischen Schule in Hamburg ebenfalls Schüler, die „mit der Musik durchstarten“. Dem nicht genug: Doose betreut in Pinneberg ferner das Wake-Up-Pi-Festival. Hier sind Musikformationen vertreten, die er „mit aufbaute“. „Das Miteinander im GSH ist toll und sehr kollegial“, lobt der Musiklehrer.

Wenn er beispielsweise das Kindertheater des Monats – unter anderem mit Caféteria und Filmdreh – betreut, bekommt Doose nicht selten Unterstützung. Ghita Hausmann (18) aus Frankreich assistierte jüngst beim Filmprojekt wie der Betreuung von Besuchern.Das GSH ist nach Dooses Worten ein „Haus, das allen eine Chance gewährt“. Es biete jedem eine Möglichkeit, „sich in irgendeiner Weise zu verwirklichen“. Dazu zähle unter anderem das Engagement in Technik- und Veranstaltungsgruppen. „Jugendliche, die sich im GSH einbringen, sind häufig selbstbewusster“, weiß der Musiker auf Erfahrung.



von Frauke Heiderhoff

erstellt am 28.Jan.2017 | 15:00 Uhr

