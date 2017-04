Die Flammen vertreiben den Winter : Das sind die Osterfeuer in der Region

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

Kreis Pinneberg | Es dauert zwar noch eine Woche, aber an verschiedenen Stellen im Kreis Pinneberg sammeln werden bereits Zündhölzer gesammelt. Die Rede ist von den Osterfeuern. Traditionell wird auch in diesem Jahr am Karsonnabend, 15. April, der Winter durch große Feuer in den Kommunen in der Region vertrieben.

Während in einigen Dörfern und Städten das flammende Spektakel in gewohnten Bahnen verlaufen wird, feiert die Freiwillige Feuerwehr in Wedel ein rundes Bestehen: „20 Jahre Osterfeuer, das muss gefeiert werden“, kündigt Holger Koschek, Pressewart der Wedeler Wehr, an. Im Zuge des gemütlichen Beisammenseins werde man nicht nur an den Klassikern wie Stockbrot backen, Musik von DJ Vossi sowie Speis und Trank festhalten. Darüber hinaus soll für die kleinen Gäste eine Besonderheit geboten werden – ein Kinderkarussell, stellt Koschek in Aussicht. „Anlässlich des Jubiläums wird ein Feuerwerk den Festplatz in ein Meer aus Farben verwandeln“, verrät er. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr auf dem Festplatz an der Schulauer Straße.

Aber nicht nur in Wedel wird es ein Großaufgebot zum Osterfeuer geben: In Prisdorf feiert in diesem Jahr das „CraftBeerMobil“ seine Premiere auf dem Sportplatz am Ahrenloher Weg. „Hier wird das Pinnauer Festbier angeboten“, kündigt Nicole Jappe vom Verein „Prisdorf macht Vergnügen“, der das Osterfeuer in der Gemeinde veranstaltet, an. Der Gerstensaft wurde vom zweiten Vorsitzenden der Prisdorfer Gemeinschaft anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Drostei und des 675-jährigen Bestehens der Kommune gebraut. „Neben den heißen und kalten Getränken wird es auch Fleisch und Würstchen vom Grill sowie Stockbrot geben“, verspricht Jappe. Los geht es um 18 Uhr, das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen.

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Indes: Nicht nur Großveranstaltungen zum Vertreiben der winterlichen Geister werden organisiert. In vielen Gemeinden wie etwa Rellingen, Ellerau oder Horst laden beispielsweise die Freiwilligen Feuerwehren zu einem Zusammenkommen ein. Aber auch die politischen Ortsverbände wie etwa die Hasloher CDU planen ein traditionelles Osterfeuer. Alle unserer Zeitung bekannten Events sind im Informationskasten auf dieser Seite zusammengefasst.

Für alle, die über Ostern nicht im Kreis Pinneberg unterwegs sind oder einen Lageplan aller Veranstaltungen im Land benötigen, gibt es auf der Homepage unserer Zeitung eine interaktive Karte, die von Hamburg bis Flensburg alle Standorte der Osterfeuer in Norddeutschland zeigt.

von Fabian Marciniak

erstellt am 08.Apr.2017 | 15:00 Uhr