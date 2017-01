Das Springseil : Das geliebte Sportgerät

1 von 1 Foto: Ellersiek 1 von 1

Moorrege | Es fristet trotz seiner unbestrittenen Qualitäten seit einigen Jahren zunehmend ein Schattendasein: Das Springseil, einst geliebtes Sport- und Freizeitgerät ganzer Kinder- und Jugendgenerationen, ist aus dem Straßenbild weitgehend verschwunden. Ein Verlust, finden Expertinnen wie die Übungsleiterin Kristin Baumgartl. Für die Deutsche Herzstiftung bereist sie ganz Schleswig-Holstein und das nördliche Niedersachsen, um Grundschüler wieder für das Springseil zu begeistern. Die Basis ist ein Präventionsprojekt der Deutschen Herz-Stiftung mit dem Titel „Skipping Hearts“ (Hüpfende Herzen). Gestern war sie in Moorrege und brachte eine vierte Klasse gehörig ins Schwitzen.

Das Springseilhüpfen heißt heute „Rope Skipping“. Nicht verändert hat sich dagegen der Zweck der Übungen. Es geht um Koordination, Sicherheit der Bewegungen, Stabilität, Ausdauer und Kraft. Das Springseil, das inzwischen als Kunststoffstreifen in knalliger Farbe daherkommt, ist ein Multifunktionsgerät. Wer hüpft, trainiert alle Muskelgruppen, vor allem aber das Herz-Kreislauf-System. „Die Übungen sind ganz einfach, und man braucht dafür nicht viel Platz“, sagte Kristin Baumgartl.

So unkompliziert das Gerät zu nutzen ist, nicht jeder Grundschüler kam gestern auf Anhieb gut damit klar. Die verschiedenen Sprungvarianten, die allein, zu zweit oder in einer Gruppe von bis zu vier Kindern durchgeführt wurden, brachten den einen oder anderen an den Rand der persönlichen Koordinationsfähigkeit. Und dazu mächtig ins Schwitzen. „Die Kinder haben aber schnell ein tolles Erfolgserlebnis. Viele sind am Ende der Übungseinheit richtig gut“, so die Trainerin.

Sie weiß aus Erfahrung: Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an Bewegung. „Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, aber Laufen, Springen und Ballspielen gehört nicht mehr selbstverständlich zu ihrem Tagesablauf.“ Folge: Weltweit sei bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig. Das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ hat die Motivation der Kinder zu mehr Bewegung zum Ziel. „Wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken“, sagte Baumgartl.

Aber das Springseil hat auch eine pädagogische Komponente. Inzwischen steht fest, dass durch die erforderliche Arbeit im Team die Integration körperlich und sozial schwächerer Kinder begünstigt wird. Für die Moorreger Grundschüler endete der zweistündige Workshop gestern mit einer regelrechten Abschiedsvorstellung, entsprechender Applaus inklusive. Nicht nur die Eltern durften dabei zuschauen, sondern auch Kinder aus den anderen Klassen. Immer in der Hoffnung, dass sie das bunte Bild motivieren wird, sich selber einmal im Rope Skipping zu versuchen.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 20.Jan.2017 | 16:35 Uhr

