Baufällige Halle : Das Forum Theater bittet um Hilfe

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

Pinneberg | Frust bei den Mitgliedern des Forum Theaters. Die Ernst-Paasch Halle hat ihre Pforten geschlossen. Die Suche nach Aufführungsorten blieb erfolglos. „Wir fühlen uns alleingelassen“, bedauert Regisseurin Kirsten Sörensen. Wenn die Halle einsturzgefährdet sei, hätte man den Zustand in den vergangenen Jahren überprüfen müssen. Reinhard Matthies bedauerte dies, vor allem vor dem Hintergrund, dass die denkmalgeschützte Halle als Kulturstätte als Dauerbrenner in den Medien präsent war. Es sei geboten gewesen, die Halle beispielsweise mit Stützen zu schützen.

Zum Hintergrund: Die Mitglieder des Amateurtheatervereins erhielten am 21. Dezember eine Mail vom Fachdienst Kultur, die Halle ab sofort nicht mehr nutzen zu dürfen. Die Schließanlage wurde sofort ausgewechselt, so dass Dritte die Halle nicht mehr betreten können. Die Theaterleute können an ihre Requisiten in den von ihnen gemieteten Räumen nur noch mit Hilfe des Hausmeisters gelangen.

Die Suche nach einer Spielstätte geht weiter. Die Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule erwies sich vor allem infolge der Terminlage als nicht geeignet. Musical-Company und andere Theatergruppen proben in den Räumen. Die Rübekamphalle schied aus ähnlichen Gründen aus.

Der Vorstand möchte weder seinen Mitgliedern noch Zuschauern zumuten, „auf eine Art Wanderzirkus“ zu gehen. Die Theaterleute sagten, bis aufs Weihnachtsmärchen, alle Aufführungen 2017 ab. Der Nachwuchs soll aber nicht unter den Begebenheiten leiden. Die Theaterleute hoffen, für das Weihnachtsmärchen zügig eine Spielstätte zu finden.

Die SPD hatte den Mitgliedern in Aussicht gestellt, weitere Spielstätten zu besichtigen, beispielsweise die Aula vom AKAD und der Kreisberufsschule. Letztere komme jedoch infolge des mangelnden Platzes für Requisiten nicht in Frage. „Es entspricht nicht unserem Anspruch, Stücke für drei Personen zu spielen“, erläuterte Vorsitzender Andreas Hettwer. Shakespeares „Macbeth“ sei für Juni diesen Jahres geplant gewesen, mit vielen Teilnehmern und Fechtszenen. Lediglich der Probenraum im „Pavillon“ (Außenstelle der JBS) ist geblieben.

Das Theater wendet sich deshalb an die Öffentlichkeit mit der Bitte, beim Finden adäquater Räume zu helfen. Die Mitglieder benötigen eine Spielfläche zwischen 70 und 80 Quadratmetern einschließlich Stromanschlüsse. Etwa 150 Zuschauer sollten Platz finden. Zwischen den Aufführungen an den jeweils zwei Wochenenden möchten die Mitglieder die Bühne aufgebaut stehen lassen. Mit Proben müssten die Räume zwölf Wochen im Jahr verfügbar sein. Die Miete wird gemäß Entgeltordnung der Stadt entrichtet. Interessenten können sich unter verein@forumtheater.de und unter 0171-4843243 melden.

