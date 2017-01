Ausblick 2017 : Das erwartet Pinneberg im neuen Jahr

1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Pinneberg | In der Stadt Pinneberg gibt’s auch in diesem Jahr keine Spur von Langeweile. Die Stadt und zahlreiche Verbände und Vereine haben wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Über das gesamte Jahr wird der 250. Geburtstag der barocken Landdrostei in Pinneberg gefeiert. In den nächsten Tagen und Monaten blickt das Team der Drostei auf die wechselvolle Geschichte des Gebäudes zurück.

Die Pinneberger Innenstadt wird am Sonntag, 2. April, erneut von den Fahrradfahrern beherrscht. Der Fahrradfrühling verspricht eine bunte Mischung aus Kultur, Sport und Schnäppchen, denn von 13 bis 18 Uhr ist auch verkaufsoffener Sonntag in der Pinneberger Innenstadt. Viele Radfahrer schlugen bereits im vergangenen Jahr zwei Fliegen mit einer Klappe und ließen ihren Drahtesel beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) codieren, um es vor Diebstählen zu sichern. Die Aktion lockte 2016 tausende Besucher in die Stadt.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Neue Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GeWoGe) das Quellentalfest rund um den Kreisel an der Saarlandstraße und der Richard-Köhn-Straße. Die große Feier startet am Sonntag, 4. Juni, ab 12 Uhr und geht bis Montag, 5. Juni, Mitternacht. Im vergangenen Jahr folgten etwa 10.000 Besucher der Einladung. Außer zahlreichen Bühnenshows bereitet die Genossenschaft auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm mit Riesen-Tombola, Musik und Karussell vor.Auch Oldtimer-Begeisterte kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Im zweijährigen Rhythmus veranstalten der Veteranen Fahrzeug Verband Pinneberg und die Gemeinschaft Pinneberg Pionier eine touristische Ausfahrt mit leichter Aufgabenstellung für Motorfahrzeuge in das Pinneberger Umland. Start ist am Sonnabend, 10. Juni, in der Pinneberger Innenstadt um 11 Uhr; das Ende ist für 18 Uhr vorgesehen. Die Streckenlänge beträgt 80 Kilometer.

Am selben Tag verwandelt sich die Innenstadt Pinnebergs in einen Schauplatz für Straßentheater, Comedy, Akrobatik, Jonglage und Clownerie. Beginn des „Comedy & Arts“-Festivals ist um 13 Uhr. Eine prachtvolle Vielfalt an unterschiedlichsten Rosen wartet auf die Besucher des Rosen- und Pflanzenmarktes im Pinneberger Rosengarten. Die Börse beginnt am Sonnabend, 24. Juni, um 10 Uhr. Bis etwa 17 Uhr haben Besucher die Chance, die schönsten Blumen zu ergattern. Der Freundeskreis Rosengarten Pinneberg hat sich auch in diesem Jahr neben dem regen Marktgeschehen ein Programm ausgedacht.

Musik und Wein in der Innenstadt

Die Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg lädt für Donnerstag bis Sonntag, 29. Juni bis 2. Juli, zum traditionellen Weinfest ein. Neben verschiedensten Rebsorten sorgt auch ein Musikprogramm an allen Tagen für gute Stimmung.

Nur einen Monat später startet bereits die 22. Auflage des SummerJazz in Pinneberg. In jedem Jahr finden im Rahmen der Veranstaltung etwa 50 Konzerte statt. Start ist am Donnerstag, 10. August, ab 18 Uhr. Der letzte Auftritt ist für Sonntag, 13. August, ab 21 Uhr geplant.

Eher farblos wird es beim White Dinner, organisiert vom Stadtmarketing Pinneberg. Am Sonnabend, 19. August, treffen sich wieder zahlreiche Besucher ganz in weiß gekleidet auf dem Drosteiplatz, Dingstätte. Beginn ist um 17 Uhr.

Die Stadt lädt außerdem am Donnerstag, 24. August, zum Open Air Kino ebenfalls auf dem Drosteiplatz ein. Dort werden ab 20.50 Uhr Filme unter dem Sternenhimmel zu sehen sein.

Rockig wird es am Sonnabend, 9. September, beim Wake Up Pi im Drosteipark. Der Verbund Pinneberg – Geschwister Scholl Haus veranstaltet das Rockfestival im Park. Beginn ist um 14 Uhr.

Während einer großen Festwoche von Sonnabend, 16. September, bis Sonnabend, 23. September, soll das 250-jährige Jubiläum der Pinneberger Drostei gefeiert werden. Die Stiftung hat dafür ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Doch auch die Kinder werden in diesem Jahr im Fokus stehen. Der Verein Pinneberger Kinder veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt bereits zum 22. Mal den Kindertag in Verbindung mit dem Drostei-Jubiläum. Unter dem Motto „Ich stamme aus meiner Kindheit – wie aus einem Land“ startet die Veranstaltung am Sonntag, 17. September, auf dem Drosteiplatz ab 11 Uhr.

Sportlich wird es beim Stadtwerkelauf am Sonntag, 24. September. Bereits im vergangenen Jahr gingen dabei etwa 500 Läufer an den Start. Direkt im Anschluss haben die Teilnehmer die Chance nach der Anstrengung die Pinneberger Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr unsicher zu machen.

Eines der größtes Erntedankfeste erwartet die Besucher am Sonntag, 1. Oktober, in Waldenau. Dann rollen wieder etwa 50 Motivwagen durch den Pinneberger Ortskern. Tausende Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet. Das beliebte Weihnachtsdorf wird am Mittwoch, 29. November, wieder die Pforten öffnen. Auch dann ist ein vielfältiges Programm geplant. Bis Sonnabend, 23. Dezember, bleibt der Weihnachtsmarkt in der Pinneberger Innenstadt geöffnet.

von Soenke Schierer

erstellt am 03.Jan.2017 | 15:00 Uhr

