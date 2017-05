Region Pinneberg in Kürze : +++ CDU gewinnt Wahl +++ 3070 Menschen lassen sich typisieren +++ Hamburg feiert Hafen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Schleswig-Holstein Tiefe Enttäuschung bei der SPD, grenzenloser Jubel bei der CDU. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Torsten Albig haben die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar verloren. Nach den Hochrechnungen kommt die CDU auf etwa 33 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD mit knapp 27 Prozent. Dahinter folgen die Grünen mit etwa 13 und die FDP mit 11 Prozent. Die AfD zieht danach mit fast 6 Prozent in den Landtag ein. Der von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommene SSW kommt auf etwa 3,5 Prozent. Anders als im Landestrend wurde im Kreis Pinneberg gewählt. Zwar steht auch hier die CDU vor der SPD. Doch im Gegensatz zum Landesergebnis büßten in der Region beide großen Parteien Prozentpunkte ein. Das vorläufige Endergebnis: CDU: 31,5 Prozent (2012: 32Prozent); SPD: 29,8 Prozent (30,7); Grüne 12,1 Prozent (13,1); FDP: 12 Prozent (13,1); SSW: 1,9 Prozent (2,5), Linke: 3,5 Prozent (2,4), AfD: 6,2 Prozent. Erfreulich: Die Wahlbeteiligung stieg von 59,7 Prozent im Jahr 2012 auf 63,1 Prozent.

Schenefeld Bereits 20 Minuten bevor die Typisierungsaktion „Paula braucht Helden“ offiziell startete, zog sich die Schlange der Wartenden von der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld bis zum „Stadtzentrum“. Mehrere Hundert Menschen wollten sich von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) typisieren lassen, um der Schenefelderin Paula Rüpcke zu helfen. 3070 neue Registrierungen vermeldete die Feuerwehr nach mehr als fünf Stunden.

Elmshorn Berry Gordon, Gründer des berühmten Motown-Labels und Entdecker von Michael Jackson sagte einst, dass er das Glück hatte, verstecktes Talent in Menschen zu finden, von dem sie selbst nicht ahnten, dass sie es haben. Er hätte sich wohl ganz besonders über die ENHarmonie am vergangenen Freitagabend im Haus 13 gefreut. Denn auf der Bühne des kulturfördernden Hauses in Elmshorn drängten sich zwischen Saxophonen, Trompeten und Posaunen die jungen, talentierten Musiker der Comboband der Bismarckschule. Die Veranstaltung wurde von den Elmshorner Nachrichten, dem Haus 13 und Musik Hofer organisiert.

Uetersen Das erste wirklich warme Wochenende dieses Jahres lockte gestern tausende Gäste in die Uetersener Innenstadt. Die Stadt hatte sich herausgeputzt und präsentierte sich so von ihrer besten Seite. „Uetersen blüht auf“ lautete das Motto des Festes. Und diese Überschrift war überall spürbar: Vom Rondell (Manufactur-Markt) am Kopf der Fußgängerzone bis zum Ende der Bummelmeile (Flohmarkt), dem Großen Sand, und sogar noch darüber hinaus.

Hamburg In der Luft riecht es nach Holzkohle und Bratwurst, aus den Boxen der „Jolly Roger“-Bühne dröhnt ohrenbetäubend laute Punkmusik. Die Band auf dem Podium gibt alles, doch von den meisten der vorbeigehenden Besucher ernten sie für ihren Einsatz nur verständnislose Blicke. Ein paar hundert Meter weiter spielt eine Bigband bekannte Popsongs und Schlagerhits nach – hier bleiben mehr Menschen stehen. Genau das macht den Hamburger Hafengeburtstag aus, er will für alle Geschmäcker etwas bieten. Das Publikum ist gemischt und vielfältig.