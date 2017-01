Businesspark: Wedel ändert B-Plan

1 von 1 Foto: wst 1 von 1

Der B-Plan für den Businesspark außer Vollzug: Nach der Klatsche vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig-Holstein (wir berichteten) will sich Wedel aktiv an die Schadensbegrenzung machen, und das möglichst schnell. Statt die Hauptsacheverhandlung abzuwarten, soll der strittige B-Plan 88 für das 18-Hektar-Gewerbegelände am Elbufer geändert werden, um keine Zeit zu verlieren. So hatte es die Verwaltung in einer ersten Reaktion auf den OVG-Beschluss empfohlen, und so sehen es laut Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) auch die Fraktionen.

Nach Einschätzung der Verwaltung sei das juristische Problem erledigt, wenn die Stadt niedrigere Lärmgrenzen festsetze. Grundsätzlich zweifle das OVG die Ausweisung eines Gewerbegebiets nicht an. Allerdings wirkten sich geminderte Lärmgrenzen insofern aus, als sie die Flexibilität der Stadt bei Ansiedelungsprojekten einschränke und die Vermarktung auch hinsichtlich der zu erwartenden Erlöse schwieriger mache, so der Verwaltungschef.

Problematisch sei aber vor allem die Verzögerung. Neue Lärmgutachten, das B-Plan-Änderungsverfahren: „Das kostet Zeit“, so Schmidt. Etwa ein Jahr kalkuliert die Verwaltung, auch wenn man das beschleunigte Verfahren wähle.

Nicht geklärt ist, was der OVG-Beschluss für den begonnenen Bau der Erschließungsstraße bedeutet. Sie ist in der 15-seitigen Begründung des Gerichts nicht eigens erwähnt. In einer ersten Einschätzung hatte das OVG auf Tageblatt-Anfrage Donnerstag jedoch erklärt, auch die Straße sei vom Baustopp betroffen, wenn sie über den strittigen B-Plan legitimiert ist. Die Stadt sieht das anders und hatte gestern die Bagger weiter rollen lassen.



„Elbcube5“: Planer bleiben optimistisch

„Wichtig ist jetzt, dass wir so schnell wie möglich rechtskonforme Zustände schaffen“, so Schmidt. Dies gilt auch für das Projekt, das noch vor dem neuen B-Plan forciert werden soll: „Elbcube5“. Eigentlich hatten Planer Armin Liefländer und Projektleiter Jochen Kögler dieser Tage auf die Baugenehmigung für ihr siebengeschossiges Bürogebäude – das höchste der fünf Cubes – gehofft. Jetzt sind die Vorzeichen gänzlich andere. Wedel darf laut OVG für das gesamte Areal keine Baugegenehmigungen erteilen.

Liefländer verdeutlichte gestern indes: Nach Bekanntwerden des Normenkontrollantrags im November habe man sich auf diesen Fall einstellen müssen und die Arbeit dennoch fortgesetzt. Er habe bislang noch keine Signale vom Investor, dass sich etwas an dem Projekt ändere und bleibe optmistisch, so Liefländer. Zumal die Lärmemissionswerte in dem Gutachten für den Siebengeschosser deutlich unter den Grenzwerten des B-Plans lägen.

Wie berichtet überschreiten die übrigen „Elbcube5“-Türme, die im Südwesten entstehen sollen, die zulässigen Höhen. Auch dies könne man berücksichtigen, wenn man den B-Plan noch einmal anfasse, um so eine sonst notwendige Befreiung zu vermeiden, sagte Schmidt. Ein Gedanke, den die Grünen wiederholt geäußert hatten – und mit dem sie noch vor wenigen Wochen abgeblitzt waren.

In der Fraktionsvorsitzendenrunde, die gestern zum Businesspark tagte, sei man übereingekommen, auch den Kontakt zum Kläger, dem Rissener Jan Hilpert, zu suchen, um ihm das geplante Vorgehen der Stadt zu erörtern. Zudem soll der B-Plan 88 auf die Tagesordnung für den nächsten Planungsausschuss am Dienstag, 7. Februar, genommen werden.

von Oliver Gabriel

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:00 Uhr

