Bürgermeister mit Direktkontakt

Gewählt am Sonntag, 29. Mai, als einziger Kandidat mit 88,96 Prozent der Stimmen, vereidigt am Dienstag, 27. September, offiziell seit Dienstag, 1. Oktober, im Amt: Rellingens Bürgermeister Marc Trampe stellt sich nach 100 Tagen im Amt den Fragen unserer Zeitung.

Herr Trampe, der „Welpenschutz“ nach 100 Tagen ist vorbei. Nennen Sie drei Gründe dafür, dass Sie im Amt angekommen sind …

Marc Trampe: Die vergangenen Monate sind wie im Flug vergangen. Ich fühle mich im Amt angekommen, ohne dies konkret an drei Punkten festmachen zu können. Es gibt natürlich auch nach 100 Tagen immer noch Termine und Situationen, auf die ich mich intensiv vorbereiten muss. Aber so langsam kommt eine Struktur in Wochen und man bekommt eine gewisse Routine. In der Verwaltung und der Politik bin ich sehr gut aufgenommen worden und freue mich über die Unterstützung.

Was war bislang die größte Herausforderung?

Es ist schwierig eine einzelne Herausforderung herauszuheben. Wir haben zwei große Schulbauprojekte vor der Brust. Die jetzige Planungsphase ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung. Da haben wir die notwendigen Strukturen geschaffen und sind in der Planung ein gutes Stück weiter.

Die Themenvielfalt in Rellingen ist riesig. Wie ist Ihr Wissensstand der Akten aktuell?

In die großen Themen habe ich mich gut eingearbeitet, um diese in den kommenden Monaten voran zu bringen. Natürlich kann ich nach drei Monaten nicht jede Detailfrage beantworten, aber ich weiß inzwischen, wen ich dann fragen kann (lacht).

Was waren in den ersten drei Monaten Ihrer Amtszeit die wichtigsten Aufgaben?

Neben der Einarbeitung in die Sachthemen, ging es mir zunächst darum, die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, die Abläufe und Strukturen, kennenzulernen. Ich führe mit jedem Einzelgespräche, um direkt die Arbeitsgebiete zu erfahren und in den direkten Austausch zu kommen. Die Kollegen sind sehr kompetent und motiviert. Das positive Bild, das ich vom Rathaus hatte, hat sich auch beim Blick nach innen bestätigt.

Außerdem habe ich viele in Rellingen ansässige Unternehmen besucht. Der direkte Kontakt ist mir wichtig, um zu erfahren, was wir als Gemeinde für die Unternehmen tun können. Daher werden wir im Januar auch eine Unternehmensbefragung zum Standort durchführen. Um einen Überblick über die Betreuungssituation in den Kindergärten zu erhalten, besuche ich derzeit alle Einrichtungen. Aktuell sieht es so aus, als wenn wir den Bedarf dieses Jahr decken können. Insgesamt müssen wir da aber noch zulegen. Inhaltlich haben wir ein Konzept zur Wohnraumversorgung von Flüchtlingen und Obdachlosen erarbeitet, das im Februar politisch beraten wird und sind mitten im Diskussionsprozess um die zukünftige Ausrichtung der Jugendarbeit. Politisch wurde Anfang Dezember der Haushalt für 2017 beschlossen.

Es war Ihr Traum, Bürgermeister von Rellingen zu werden. Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Gefreut hat mich sehr, wie herzlich ich hier von den Kolleginnen und Kollegen im Haus aufgenommen wurde. Die Zusammenarbeit mit den Fachbereichsleitungen läuft gut. Auch die Zusammenarbeit mit der Politik ist sehr positiv. Es herrscht eine sehr konstruktive Atmosphäre in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung. Dies ist unheimlich wichtig, nur gemeinsam können wir Rellingen entwickeln.

Und was ist manchmal lästig?

Geärgert hat mich bis jetzt noch nichts wirklich. Herausfordernd ist die breite Themenpalette, die es zu bearbeiten gilt. Jeder Tag sieht anders aus und hat andere Schwerpunkte. Eine Arbeitswoche ist immer eine bunte Mischung aus inhaltlichen Terminen und repräsentativen Aufgaben der Gemeinde. Das macht aber auch den Reiz aus.

Was hat Sie am meisten im Amt verblüfft?

Am meisten verblüfft hat mich, dass man als Person doch sehr stark im Ort erkannt wird und man häufig ins Gespräch kommt. Das freut mich, denn das zeigt, dass sich die Rellinger mit ihrer Gemeinde identifizieren und wissen wollen, wer da auf dem Bürgermeisterstuhl sitzt.

Wie hat sich der Kontakt zu den Bürgern entwickelt?

Die Rellinger haben mich offen empfangen. Neben den eben geschilderten Gesprächen auf der Straße biete ich regelmäßig eine Bürgersprechstunde an. Diese finden nicht nur im Rathaus, sondern auch in Egenbüttel und Krupunder statt. In diesen Gesprächen bekommt man eine direkte Rückmeldung über aktuelle Themen und Probleme. Kleinere Schwierigkeiten lassen sich so schnell und unkompliziert lösen. Aber auch außerhalb der Sprechstunde kann sich jeder Bürger mit Anliegen an mich wenden.

Wie unterscheidet sich Ihr Umgang mit dem Verwaltungsteam sowie den Politikern im Vergleich zu Ihrer Vorgängerin Anja Radtke?

Das kann ich schwer beurteilen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter bei Entscheidungen oder Veränderungen einbezogen werden. Bei den strategischen Themen findet eine enge Abstimmung mit den Fachbereichsleitungen statt.

Zudem ist es mir wichtig, dass die Politik über alle relevanten Themen frühzeitig informiert ist, auch außerhalb der politischen Sitzungen.







Lesen Sie morgen den zweiten Teil des Interviews. Trampe äußert sich unter anderem zur Zukunft Rellingens.

von Dietmar Vogel

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr

