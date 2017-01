Sport-Restaurant : Blau-Weiß drängt auf Entscheidung

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Schenefeld | Frank Böhrens, Geschäftsführer bei Blau-Weiß 96 in Schenefeld, hat Geduld. Doch die ist langsam am Ende. Denn noch immer ist unklar, was aus dem Festsaal und dem Sport-Restaurant wird. Seit einem Wasserschaden im vergangenen Frühjahr ist die Fläche nicht nutzbar. Besonders die Tänzer leiden darunter, sie müssen nach Waldenau fahren, um ihrem Sport nachzugehen.

Bisher übte sich die Politik in Zurückhaltung, denn die Räume waren im Gespräch als Mensa-Standort. „Ein Beschluss dazu fehlt bis heute“, sagt Böhrens. Deshalb habe er Verständnis gehabt für die Verzögerung. Nun kommt der Stein aber ins Rollen: Am Donnerstag, 2. Februar, tagt der Finanzausschuss im Rathaus zu dem Thema Untergeschoss. „Die Parteien wollen sich dann positionieren“, sagt Norbert Essmann, Chef für Finanzen im Rathaus.

„Wir fordern eine Lösung, und das schnell“, stellt der Blau-Weiß-Geschäftsführer klar. „Das Allerwichtigste ist aber, dass unsere Sportler dort schnell wieder tanzen können“, sagt Böhrens. Unter den Tänzern rumore es. „Wir haben deshalb schon Mitglieder verloren.“ Zudem benötige der Verein seine Besprechungsräume weiterhin. „Die sind fast täglich belegt.“

Sollte sich die Politik mehrheitlich dafür entscheiden, einen neuen Gastronomen in das Sportzentrum zu holen, will sich Böhrens dafür einsetzen, dass der neue Pächter kein Alleinverkaufsrecht erhält. Denn dann dürfe der Verein bei Veranstaltungen und Festen nur mit einer Ausnahmegenehmigung Kaffee, Kuchen oder Getränke verkaufen. Das wäre das alleinige Recht des Gastronomen. „Wir brauchen aber die Einnahmen, um unsere Veranstaltungen finanzieren zu können.“ Die Faschings-Party für Kinder sei beispielsweise kostenlos. Eine Gegenfinanzierung über Snacks und Saft würde ohne die Absicherung fehlen. „Für uns ist es wichtig, dass das Alleinverkaufsrecht wegfällt“, betont der Geschäftsführer. Er findet das nur fair. „Wir bringen das Leben hier rein. Warum sollte dann ein anderer davon profitieren?“

Wenn es nach Böhrens geht, würde der Verein gern selbst die Gastronomie übernehmen. Die Kegelbahn käme weg, ein Großteil des Untergeschosses würde für Bewegunsgsräume genutzt. Auch der Fitnessbereich würde integriert und mit einem Wellnessbereich inklusive Sauna ergänzt. Die Gastronomie sei derzeit für 200 bis 300 Personen nutzbar. Dies würde Böhrens auf 50 bis 60 Personen reduzieren. „Das ist ein Riesenschuppen, der nie voll wird“, sagt er. Auf der Karte würde Blau-Weiß Snacks anbieten wie Frikadellen und Salat. Während und nach den Sportkursen soll die Gastronomie geöffnet sein.

Auch der Festsaal sei zu einem Drittel Abstellfläche für Tische und Stühle. Auch den würde der Verein umstrukturieren, der Raum wäre aber weiterhin zugänglich für andere Vereine oder private Gruppen. Für den umfassenden Umbau sei ein siebenstelliger Betrag vorgesehen. In die genauen Planungen will der Verein aber erst einsteigen, wenn die Rahmenbedingungen feststehen. Sollte sich die Politik für einen externen Betreiber entscheiden, will Blau-Weiß mit dem Gastronom kooperieren. „Wir hoffen dann natürlich auf eine gute Zusammenarbeit, wenn es so kommt, und wünschen ihm viel Glück. Da sind wir gute Verlierer.“ Böhrens habe aber Bedenken, dass ein Restaurant an der Stelle passt. Viele Sportler wollten einfach nur eine Cola nach dem Training trinken und erwarteten kein großes Menü.

von Tanja Plock

erstellt am 28.Jan.2017 | 15:17 Uhr