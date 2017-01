Region Pinneberg in Kürze : +++ Bilsen: Unfall auf Kieler Straße +++ Pinneberg: Service der Stadtwerke +++ Quickborn: 120.000 Euro für Brücke +++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Bilsen Bei einem Unfall auf der Kieler Straße (B4) in Bilsen sind gestern Morgen ein Lastwagen und ein VW Golf zusammengestoßen. Laut Polizeisprecher Nico Möller entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 8000 Euro. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Ursache für den Crash konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Gegen 6.30 waren die Fahrzeuge auf der Kreuzung Kieler Straße/Hemdinger Straße/Beim Denkmal, die mit einer Ampel gesichert ist, kollidiert. Ein Berufskraftfahrer aus Hamburg (40) war mit seinem Lastwagen auf der B4 in Richtung Bad Bramstedt unterwegs. Parallel dazu fuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Straße Beim Denkmal und wollte die B4 überqueren, um weiter in Richtung Hemdingen zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es laut Möller zum Zusammenstoß. Einer der Fahrer habe vermutlich das Rotlicht missachtet, so Möller. Der Lkw konnte nach dem Unfall weiterfahren, der Golf musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bilsen rückte zu ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr aus und streute ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Kreuzung ab.

Pinneberg Stromausfälle im Netz sind ärgerlich für den Kunden. Doch die Pinneberger Stadtwerke bitten um Verständnis. Um für mehr Transparenz zu sorgen, haben der Geschäftsführer Sven Hanson und der Abteilungsleiter Netze, Jürgen Hasse, die technischen Abläufe bei der Beseitigung akuter Störungen erläutert. Der Bereitschaftsdienst sei 24 Stunden am Tag besetzt. Der häufigste Grund für Stromausfälle seien Fremdeinwirkungen, so die Experten.

Quickborn Die neue Fahrrad- und Fußgängerbrücke im Verlauf des Himmelmoorwegs in Quickborn kostet etwa 120.000 Euro. Die Planungskosten der Verwaltung kommen noch dazu, berichtete Uwe Scharpenberg, Leiter des Rathausfachbereichs Tiefbauten und Kommunalbetriebe. Für ungefähr 385.000 Euro will die Stadt bis Jahresende auch die Pkw-Brücke im Verlauf der Himmelmoorchaussee ersetzen. Noch steht die Genehmigung der Unteren Wasserbehörde des Kreises aus. Sobald sie vorliegt, wird die Verwaltung das Projekt ausschreiben. Da der Lieferverkehr des Torfwerks in der Hochsaison im Mai und Juni an wöchentlich sechs Tagen die Brücke überquert und Uferarbeiten von Mitte Mai bis Oktober verboten sind, wird der Abriss der alten und der Bau der neuen Querung im Herbst beginnen.

Uetersen Was plant die Stadt auf dem Parkpalettengrundstück? Der Rat hat beschlossen, Investoren ein Konzept abgeben zu lassen. Jetzt verdichten sich die Anhaltspunkte dafür, dass schon alles klar ist: Geplant ist demnach ein Supermarkt nebst Discounter. Aufklärung darüber gab es während einer CDU-Veranstaltung zu diesem Thema.

Horst Innerhalb von zwei Wochen haben Diebe in Horst dreimal bei Aldi zugeschlagen. Sie stahlen Fahrzeugteile aus dem Fuhrpark der Firma. In der Nacht zum 30. Dezember 2016 stahlen Unbekannte von einem Sattelanhänger, einen LED-Rückfahrscheinwerfer. Anfang Januar 2017 nahmen sie den Mercedesstern eines Lkw mit. Einen zweiten Stern stahlen die Diebe im Zeitraum vom 10. Dezember bis zum 13. Dezember. Der Gesamtschaden: 720 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei unter 04126-38404 melden.

Hamburg Bei der Betreuung des schwer misshandelten Babys Deljo aus Hamburg-Osdorf durch das Jugendamt Altona sind eine Reihe von Fehlern gemacht worden. Die Jugendhilfeinspektion habe in einem Prüfbericht festgestellt, dass die Dokumentation Lücken aufweise und - wie im fast gleichzeitigen Misshandlungsfall Tayler - sogenannte Diagnoseinstrumente nicht vollständig eingesetzt worden seien, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Ein korrektes Vorgehen hätte wichtige Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung und zur Situation der gesamten Familie geben können.

Schleswig-Holstein Die Polizei hat eine Bande festgenommen, die für eine Serie von Bootsmotoren-Diebstählen verantwortlich sein soll. Ein 52-Jähriger von der Ostseeinsel Fehmarn sowie ein 37-Jähriger und zwei 26 Jahre alte Männer aus dem Großraum Stettin stehen im Verdacht, seit dem Frühjahr vergangenen Jahres an verschiedenen Orten im Kreis Ostholstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mindestens 90 Bootsmotoren im Gesamtwert von rund 200.000 Euro gestohlen zu haben.