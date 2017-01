Bilsen setzt sich für Kinder ein

1 von 1 1 von 1

Was waren die wichtigsten Entwicklungen des abgelaufenen Jahres, was steht im neuen Jahr an? Bilsens Bürgermeister Peter Lehnert (CDU) hat die wichtigsten Fragen unserer Redakteurin Ute Springer beantwortet:

Wir in Bilsen können sagen, dass 2016 ein gutes Jahr war. Die Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Es gibt nach wie vor eine hohe Nachfrage. Weitere Flächen würden wir gern zur Verfügung stellen, aber leider wird dies von der derzeitigen Landesregierung nicht genehmigt.

Auch mit Blick auf das vor uns liegende Jahr können wir den Bürgern versichern, dass die finanzielle Konsolidierung der Gemeinde konsequent fortgesetzt wird. Das bedeutet, dass Bilsen nicht nur auf neue Schulden verzichtet, sondern auch alte Kredite zuverlässig tilgt.

Allerdings wird das kein Selbstgänger sein. Durch das im Kieler Landtag beschlossene Finanzausgleichsgesetz zugunsten der Landeshauptstadt Kiel und zum Nachteil kleinerer Kommunen steht auch Bilsen zu wenig Geld für die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung. Die Finanzzuweisungen werden von der derzeitigen Landesregierung ständig gekürzt, deswegen beteilige ich mich auch in meiner Funktion als Landtagsabgeordneter an einer Klage vor dem Landesverfassungsgericht gegen dieses Unrecht.

Dennoch werden wir die Steuern und Abgaben für die Bürger in Bilsen nicht anheben und weiter in wichtige Zukunftsbereiche wie den Erhalt und den Ausbau unserer guten Infrastruktur investieren. Wir planen des Weiteren einen Ausbau des schnellen Internets durch Glasfaserkabel.

Außerdem liegt uns die Förderung von Kindern besonders am Herzen. So unterstützen wir die Ausweitung der Öffnungszeiten im Betreuungsverein der Grundschule „Mauseloch“ und die Förderung der Schulsozialarbeit. Auch die Ausweitung des Angebotes im Kindergarten und den Ausbau von Krippenplätzen fördern wir aktiv.

Da es auch in unserer friedlichen Gemeinde in letzter Zeit vermehrt zu Einbrüchen durch organisierte kriminelle Banden gekommen ist, bitte ich alle Bürger, nach Rücksprache mit der zuständigen Polizei, um erhöhte Wachsamkeit. Bei auffälligen Beobachtungen bittet die Polizei um Hinweise unter der Notrufnummer 110.

Ich bedanke mich bei allen ehrenamtlich Tätigen, die mit ihrem engagierten Einsatz für das Gemeinwohl einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten. Allen Bürgern wünsche ich ein erfolgreiches Neues Jahr bei guter Gesundheit und voller Glück und Zufriedenheit.



von Ute Springer

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr