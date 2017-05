Rellingen : Beim Abbiegen übersehen: Radfahrerin stirbt nach Unfall

Rellingen | Die 79-jährige Radfahrerin, die am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Rellingen (Kreis Pinneberg) schwer verletzt wurde, ist nach Polizeiangaben im Krankenhaus gestorben. Rettungskräfte transportierten die Rentnerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus, wo sie ihren schweren Verletzungen am Sonntag erlag.

Ein 42-Jähriger mit seinem Lkw war den Baumschulenweg entlang gefahren und wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah der Mann die 79-Jährige und kollidierte mit der Frau. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Unfallstelle war für die Zeit der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

erstellt am 02.Mai.2017 | 12:06 Uhr