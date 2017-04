Rellingen : Beim Abbiegen übersehen: Radfahrerin schwer verletzt

Rellingen | Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag wurde eine Radfahrerin in Rellingen nach Polizeiangaben schwer verletzt. Demnach befuhr ein 42-Jähriger mit einem Lkw den Baumschulenweg und wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah der Mann eine 79-Jährige Radfahrerin und kollidierte mit der Frau.

Die Rentnerin zog sich beim Sturz von ihrem Rad schwere Verletzungen zu, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

erstellt am 29.Apr.2017 | 09:47 Uhr