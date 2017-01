Wegen „möglicher Kontamination“ : Behörde fordert 46 Proben nach herbstlicher Pflegemaßnahme

1 von 1 Foto: Springer 1 von 1

Ellerbek | „Falls Sie sich wundern, warum der große Haufen Erde auf dem Parkplatz neben der Tennishalle immer noch nicht entsorgt ist: Das hat einen Grund“, sagte Ellerbeks Bürgermeister Günther Hildebrand während seiner Neujahrsansprache am Sonntag. Was folgte, brachte einige Gäste zum Schmunzeln, andere dagegen runzelten die Stirn oder schüttelten nur wortlos den Kopf.

Hildebrands Begründung lautete so: Für die Mitarbeiter des Ellerbeker Bauhofs sei es eine ganz normale herbstliche Pflegemaßnahme gewesen. „Damit das Wasser gut von der Straße ablaufen kann, habe sie die Banketten, die zu hoch waren, abgetragen und die Erde auf dem Parkplatz zwischengelagert“, erläuterte der Bürgermeister. Denn gerade im Winter bei Frost würde Wasser Schäden an der Straße verursachen, was die Gemeinde vermeiden wolle.

Doch als der Transport zu einem Entsorgungsbetrieb organisiert werden sollte, habe sich plötzlich die Untere Naturschutzbehörde (UNB) eingeschaltet. „Uns wurde erklärt, dass es schon mal illegal sei, überhaupt Erde von den Banketten abzutragen ohne diese vorher auf mögliche Kontaminationen geprüft zu haben“, berichtete Hildebrand. Das im Nachhinein zu erledigen, sei gar nicht möglich - schließlich bestehe der Erdhaufen aus Material ganz unterschiedlicher Bereiche innerhalb der Gemeinde.

„Inzwischen liegt uns ein Schreiben vor, in dem wir aufgefordert werden, sagenhafte 46 Proben zu nehmen, um nachzuweisen, dass die Erde nicht kontaminiert ist“, sagte Hildebrand weiter. Die Kosten von etwa 5000 Euro müsse die Gemeinde Ellerbek übernehmen. „Jetzt wissen sie, warum der Haufen dort immer noch liegt“, schloss der Bürgermeister.

Anordnung als völlig überzogen angesehen

Techniker Helmut Schäfer vom Amt Pinnau findet die Anordnung völlig überzogen. „Eine Beprobung hat von unserer Seite bereits stattgefunden, aber das reichte der Behörde offenbar nicht aus“, sagte er.

„Es gibt tatsächlich detaillierte Vorschriften, wie das Material untersucht werden muss“, erklärte Einar Landschoof, Teamleiter des Bereichs Bodenschutz beim Kreis Pinneberg. Erst im vergangenen Jahr habe er ein Merkblatt zu dem Thema erstellt, weil häufig Nachfragen, etwa von Landwirten oder auch aus der Bevölkerung, gekommen seien, wie mit Erdaushub umzugehen sei. „Viele verwenden etwa die an einer Stelle der Bankette abgetragene Erde, um anderswo die Bankette zu verdichten, so dass gar kein Abfall abtransportiert werden muss“, sagte Landschoof. Mit dem Ellerbeker Fall sei er zwar nicht vertraut, doch wisse er, dass es immer wieder Anfragen dieser Art gebe. „Das Land kümmert sich derzeit um das Thema und wird eine Handlungsanweisung erarbeiten“, kündigte er an.

