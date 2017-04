Region Pinneberg in Kürze : +++ Bauern: Warnung vor dem Wetter +++ Public Viewing bei der SPD +++ Mann beklaut Seniorin in ihrem eigenen Haus +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Kleinschmidt, dpa 1 von 1

Kreis Pinneberg Nasskalt am Tag und immer wieder Nachtfrost: Ein Blick auf die Wettervorhersage für die nächsten Tage lässt wenig Frühlingsgefühle aufkommen. Aber dieses Wetter nervt nicht nur alle Menschen, die ihre Freizeit gern im Freien verbringen. Für die Landwirtschaft wird diese Klima-Kombination zu einer existenziellen Bedrohung. Georg Kleinwort, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, warnt: „Es ist das schlechteste Wetter, dass wir uns wünschen können. Wenn wir jetzt nicht reagieren, dann geht die Ernte verloren.“

Pinneberg Die Pinneberger SPD lädt für heute Abend Jungwähler zum gemeinsamen Public Viewing des TV-Duells ein. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Herausforderer Daniel Günther (CDU) stehen sich in der Schlussphase des Wahlkampfes zur Landtagswahl am 7. Mai gegenüber. Ab 19.30 Uhr wird im Stadion 3 im Fahltskamp 53 das TV-Duell verfolgt. Mit dabei ist neben dem Pinneberger Landtagsabgeordneten Kai Vogel auch Bildungsministerin Britta Ernst. Organisiert wird die Veranstaltung von den jungen Mitgliedern des SPD-Vorstands. „Wir freuen uns auf viele interessierte junge Menschen“, sagt der zweite Vorsitzende Lennart Feix (25).

Wedel Miese Tour eines Diebs in Wedel: Am vergangenen Sonnabend verschaffte sich ein Mann gegen 11 Uhr Zutritt zum Haus einer Rentnerin in der Wiedestraße unter dem Vorwand, er sammle Spenden für einen Zirkus, der gerade in der Stadt gastiere. Das teilte die Polizei am Monmtag mit. Die Seniorin ließ den Unbekannten rein und bot ihm eine Tasse Kaffee an, um im Obergeschoss nach der Sachspende zu suchen, um die der Mann gebeten hatte. Als sie nach kurzer Zeit zurückkam, war der Besucher verschwunden – und mit ihm die Handtasche der Wedelerin. Darin befanden sich Geld und Bankkarten. Die sofort alarmierte Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein – ohne Erfolg.

Elmshorn Die Zahl der Bahn-Pendler hat in den vergangenen fünf Jahren um etwa 25 Prozent zugenommen. Die Elmshorner CDU macht sich deshalb jetzt für eine Modernisierung der Parkpalette am Steindammpark stark. Konkret fordern die Christdemokraten eine bessere Beleuchtung, die Überwachung mit Videokameras und ein sinnvolles Parkraumbewirtschaftungskonzept für die unterschiedlichen Nutzergruppen. Für ein weiteres Parkhaus in Bahnhofsnähe fordert die CDU außerdem Gelder von Kreis und Land.

Uetersen Nicht alles läuft rund bei den Rosenkindern. Das musste jetzt eine Delegation, bestehend aus Mitgliedern der Uetersener Fördergemeinschaft, feststellen, die sich insbesondere den Projekten in Sri Lanka zugewandt hat und das Land besucht hat. Doch wo Schatten ist, da ist auch Licht. Tenor: Die regelmäßige Kontrolle ist weiterhin wichtig. Daher wird es auch im kommenden Jahr eine Studienreise nach Sri Lanka gaben.

Quickborn Nach dem Besuch von Verkehrsstaatssekretär Frank Nägele und seinen Äußerungen zum geplanten Ausbau der S21 wächst die Kritik. Quickborns Christdemokraten werfen dem SPD-Mitglied Realitätsferne vor. Er habe offensichtlich bisher „nicht erfasst“, dass die Region zwischen Kaltenkirchen und der Hamburger Landesgrenze wächst und immer mehr Menschen den ÖPNV nutzen“, sagte Unionssprecher Bernd Weiher. Wie berichtet, hatte Nägele im Gespräch mit Quickborner Bürgern angedeutet, dass nach Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses auch eine komplette Neuausrichtung der Pläne denkbar sei. Weiher warnte in einer schriftlichen Stellungnahme davor, die AKN als eine nachhaltige und langfristige Lösung anzusehen. „Die neuen Triebwagen kommen bei den Nutzern überwiegend negativ an. Durch weniger Einstiegsmöglichkeiten kommt es oft zu Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen. Zudem ist häufig schon ab Quickborn kein Sitzplatz mehr verfügbar“, sagte er. Die S21 muss aus Sicht der Quickborner CDU kommen, sie sei die einzig richtige Lösung für die wachstumsorientierte Metropolregion, so Weiher.

Barmstedt In der Region Barmstedt laufen die Arbeiten an den Baustellen auf Hochtouren. Einen ersten großen Schritt hat das Bauprojekt an der Landesstraße 75 (L75) in Barmstedt gemacht: Wie angekündigt, war gestern die Kreuzung Spitzerfurth, Heederbrook, Kampstraße und Mühlenweg vorerst wieder für Autos befahrbar. Bei der Kreuzung handelt es sich um den ersten Bauabschnitt der L75 innerhalb Barmstedts, an dem seit dem 7. April gearbeitet worden war. Nach wie vor voll gesperrt ist der Mühlenweg, an dem noch bis zum 3. Juli gearbeitet werden wird. Der Durchgangsverkehr wird weiterhin bis zum Ende Bauarbeiten an der L75 in Barmstedt über Hemdingen und Ellerhoop umgeleitet.

Hamburg Die Hamburger Innenbehörde will mit Flutlicht die nächtliche Sicherheit am Jungfernstieg erhöhen. Vorgesehen seien mehrere bis zu acht Meter hohe Scheinwerfermasten, sagte eine Sprecherin der Hamburger Verkehrsbehörde am Montag. Damit solle das Areal an der Hamburger Binnenalster ausgeleuchtet und so Schlägereien, Drogenhandel und Diebstählen vorgebeugt werden. Ein konkretes Datum für den Bau der Lichtanlage liege noch nicht vor. Bis zum Abschluss der Planungen soll der Jungfernstieg mit provisorischen Scheinwerfern ausgeleuchtet werden. „Die erforderliche Sicherheit ist durch das Provisorium gewährleistet.“ Zunächst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Schleswig-Holstein Mehr Geld für Bildung, flächendeckendes Aus für das Turbo-Abi und Rückkehr zur getrennten Ausbildung von Gymnasial- und Gemeinschaftsschullehrern - CDU-Schattenministerin Karin Prien hat knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl im Norden politische Kernpositionen umrissen. Für die CDU habe Bildung absolute Priorität, sagte Prien am Montag in Kiel. „Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können“, räumte die Bildungspolitikerin aus Hamburg ein.