Region Pinneberg in Kürze : +++ Basketball: Nachwuchsförderung kommt gut an +++ Merkel kommt zur Elphi-Eröffnung +++ Gasalarm in Wedel +++

1 von 1 1 von 1

Wedel „Es geht um den Spaß, es geht darum, die Kleineren weiterhin für Basketball zu begeistern“, erklärt Fabian Strauß vom SC Rist. Eben hat der Trainer, der selbst in der zweiten Liga spielt, die Mannschaften eingeteilt. Jetzt stürmen 65 Basketball-Nachwuchskräfte von U8 bis Ü10 übers Feld in der Steinberghalle, dribbeln, verteidigen und werfen Körbe, als gehe es um alles. Viermal im Jahr organisiert der SC Rist seine Championship-Camps, auch die Neujahrsauflage war diesmal wieder schnell ausgebucht. Die Nachwuchsarbeit kommt an, die Jungen und Mädchen scheinen sich mit ihrer individuellen Erfahrung und Leistung in der Trainingswoche gut mitgenommen zu fühlen.

Hamburg Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie teilnehmen. Am 11. Januar wird das Konzerthaus auf einem früheren Kaispeicher im Hamburger Hafen eröffnet, teilte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin mit. Bei dem Festakt am Abend sollen unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz Festreden halten. Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielt ein Eröffnungskonzert.

Wedel Ein vermeintlicher Gasaustritt an der Baustelle Tinsdaler Weg/Industriestraße hat die Feuerwehr am Mittwoch auf Trab gehalten. Nach der Alarmierung durch Passanten, die verdächtigen Geruch wahrgenommen hatten, rückten gegen 18.20 Uhr 29 Kräfte zur Lageerkundung aus. Auch die Stadtwerke Wedel als Versorger wurden hinzugezogen. Eine Ursache wurde jedoch nicht gefunden. Gestern kurz vor 7 Uhr gab’s erneut Gasalarm, nun in der Straße Im Winkel. Diesmal konnte die Wehr die Quelle ausmachen: Ursache waren Fertigungsprozesse von einem Industriebetrieb. Eine Gesundheitsgefährdung konnte ausgeschlossen werden, hieß es seitens der Feuerwehr.

Pinneberg Im Verfahren gegen eine ehemalige Kassenprüferin des Pinneberger Tierschutzvereins ermittelt die Staatsanwaltschaft Itzehoe weiter. Das bestätigte der zuständige Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow auf Anfrage. Der ehemaligen Kassenprüferin wird Untreue vorgeworfen. Die Beschuldigte soll während ihrer mehrjährigen Tätigkeit Geld abgezweigt haben. Es geht um etwa 63.000 Euro. Auch gegen den damaligen Vorstand wird weiterhin ermittelt. Die Ex-Kassenwartin hatte sich per notariell beglaubigter Erklärung gegenüber der damaligen Vereinsspitze verpflichtet, das unterschlagene Geld zurückzuzahlen. Doch die Vereinsmitglieder wurden darüber nicht informiert. Das eine Verfahren hänge von dem anderem ab, so Müller-Rakow.

Uetersen Der Jugendbeirat möchte erreichen, dass sich das Jugendcafé, eingerichtet in den ehemaligen Räumen des Jugendzentrums, schon bald selbst trägt. Dafür engagieren sich die Jugendlichen und freuen sich über eine entsprechende Unterstützung junger Leute. „Hingehen“ heißt es auch am Montag wieder. Denn dann beginnt um 18 Uhr ein weiterer Probelauf an der Berliner Straße. Die Jugendlichen laden auch zur Teilnahme an der Beiratssitzung am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr im Rathaus ein.

Schenefeld Austausch, Vorträge, Kurse und Treffs von Eltern und Kindern: Das Schenefelder Kinderzimmer der Familienbildung Wedel startet ins neue Halbjahr. Meike Förster-Bläsi hat mit ihren Mitarbeitern das neue Programmheft zusammengestellt. Start der neuen Kurse ist am Mittwoch, 1. Februar. Interessant ist zum Beispiel der Vortrag „Zwischen den Welten – Kinder in der digitalen Welt“. Erklärt wird, welche Auswirkungen es auf das Gehirn der Kinder hat, wenn sie viel Zeit ihres Lebens in der virtuellen Welt verbringen.

Quickborn Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützt die Firma Jens Verlaat Services mit Sitz in Henstedt-Ulzburg den 1. FC-Quickborn bei der Integration geflüchteter Menschen. „Viele ehrenamtlich Engagierte setzen sich dafür ein, Flüchtlingen das Ankommen zu erleichtern. Auch der 1. FC Quickborn leistet dazu einen großartigen Beitrag“, sagte der Geschäftsführer Jens Verlaat.

Schleswig-Holstein Kleine „Könige“ bei Spitzenpolitikern in Kiel: Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) und Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) haben am Freitag im Landeshaus knapp 50 Sternsinger begrüßt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ („Christus mansionem benedicat“, lateinisch für „Christus segne dieses Haus“) überbrachten die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen Gottes. Die als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleideten kleinen Könige kamen aus Kiel, Halstenbek, Elmshorn, Niebüll, Flensburg, Lübeck, Bad Oldesloe und Eutin. Eine kleine Gruppe aus Halstenbek hatte Albig zuvor in der Staatskanzlei empfangen.