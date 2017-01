Region Pinneberg in Kürze : +++ Baken warnen vor Einengungen +++ Parkplatzärger in Pinneberg +++ Kritik an Schenefeld +++

1 von 1 Foto: Elisabeth Meyer 1 von 1

Barmstedt Die Versätze der Gehwege, die im Zuge des Ausbaus der Marktstraße zur Verkehrsberuhigung geschaffen wurden, haben laut Anwohner Alfred Dittmer schon zu fünf Unfällen geführt. „Sie waren vor allem im Dunkeln so schlecht zu sehen, dass Autofahrer dagegen oder darüber gefahren sind“, berichtete er. In den Rabatten hätten „diverse Radkappen“ gelegen, und in den mit Erde gefüllten Versätzen seien Reifenspuren zu sehen gewesen. Erst nachdem er die Verwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht habe, habe der Bauhof Warnbaken aufgestellt. „Das hätte man viel früher machen müssen“, so Dittmer. Wenn in einer Straße Tempo 50 erlaubt sei und es Versätze gibt, muss man darauf hinweisen“. Der Stadt sei Anfang Januar ein Schadensfall gemeldet worden, erklärte die Verwaltung auf Anfrage. Daraufhin seien die Warnbaken aufgestellt worden. Sie seien jedoch provisorisch. „Die eigentlichen Beschilderungen für die Einengungen sind bestellt, allerdings noch nicht geliefert“, sagte Stadtsprecher Wolfgang Heins. Die Verwaltung rechne damit zum Ende dieser Woche. „Es handelt sich um kleine reflektierende Tafeln, die auch in der Dunkelheit auf die Einengungen aufmerksam machen sollen“, so Heins.

Pinneberg Anwohner der Straße Horn in Pinneberg sind auf der Zinne: Dort will die Stadt 13 neue Parkplätze bauen. Doch dafür soll der vorhandene Fußweg entfernt werden. „Somit müssen sich alle Fußgänger und Fahrradfahrer auf der Straße, hinter den ein- und ausparkenden Fahrzeugen und zwischen dem fließenden Verkehr im unübersichtlichen Kurvenbereich ihren Weg suchen, da der Fußweg zukünftig nicht mehr existieren wird,“ fasst Anwohner Thomas Dolling die Problematik zusammen. Die Anwohner fragen sich nun, wem die Stellflächen nutzen und wieso dafür Geld im Haushalt übrig ist. Heute Abend wollen die Bürger im Ausschuss für Stadtentwicklung von der Verwaltung und Politik Antworten auf ihre Fragen.

Schenefeld Die Vorsitzende des Vereins Blau-Weiß 96 Schenefeld, Marga Gätjens, hat während des Neujahrsfrühschoppens harte Kritik an der Stadt geübt. Der Grund: Der Festsaal ist seit einem Wasserschaden im Mai des vergangenen Jahres gesperrt und kann nicht genutzt werden. „Wir sind unzufrieden, weil es noch keine Gespräche mit Politik und Verwaltung über die Pläne gab“, sagte Gätjens. „Hunderte Mitglieder stehen auf der Straße.“ Die Tanzgruppen hätten zwar eine vorübergehenden Bleibe in Waldenau gefunden. Dennoch sagte Gätjens: „Das bereitet uns Sorgen. Wir haben Ideen, aber dazu muss man miteinander reden. Das fordern wir ein. Es ist ärgerlich, dass sich das so lange hinzieht.“

Uetersen Wenn der Bischof kommt, ist alles anders. Der oberste Hirte des Erzbistums Hamburg, Stefan Heße, besuchte die katholische Christkönigsgemeinde, hielt den Gottesdienst und suchte dass Gespräch mit Diakon Thomas Kleibrink, dem Geistlichen vor Ort. Uetersen war nicht das einzige Ziel des Reisenden. Am Abend zuvor hatte Heße den Gottesdienst mit der Pinneberger Gemeinde gefeiert.

Wedel Der Ende 2016 neu konstituierte Seniorenbeirat lädt für den morgigen Mittwoch zu seiner dritten Sitzung ein. Die Tagesordung für das Gremium ist weiter geprägt von der Findungsphase: Neben Berichte udn Ausblicken auf die kommenden Fachausschusssitzungen steht die weitere Strukturierung der Arbeitsschwerpunkt für den Beirat an. Interessierte Gäste sind willkommen.

Elmshorn Altlasten: Die könnten den Planungen für den Bau einer Tiefgarage unter dem neuen Rathaus im Sanierungsgebiet „Krückau-Vormstegen“ einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Der Baustopp für das „Haus der Technik“ im vergangenen Jahr war ein Schock – und seitdem werden die Parkplatzkarten neu gemischt. Fakt ist: Zwischen 96 und 120 Stellplätze müssen her. Die Tiefgarage für zirka vier Millionen Euro bleibt erste Präferenz. Doch laut Silke Faber, Chefin im Amt für Stadtentwicklung, wird nun zunächst ein Altlastenkoordinator die zahlreichen Gutachten und Untersuchungsergebnisse aufbereiten – und den Verantwortlichen sagen, wo Tiefgaragen im Sanierungsgebiet ausgeschlossen sind.

Quickborn Mit einem neuen Vorstand will der Kunstverein Quickborn das kulturelle Leben der Stadt bereichern. Den Vorsitz übernahm die Kulturwissenschaftlerin Romy Rölicke aus Henstedt-Ulzburg. Wie berichtet, war ihre Vorgängerin Marianne Gehrke im Mai plötzlich gestorben. Der Verein will künftig pro Jahr vier Lesungen oder Vorträge und vier Quartalsaussstellungen anbieten. Der Verein setzt auf Zuschüsse der Stadt. Nachdem der Kulturausschuss einen Mietzuschuss ablehnte, sollen bald Gespräche mit den Fraktionen der CDU und der SPD folgen.

Hamburg Der Gründer des Hamburger Energiedienstleisters Care Energy, Martin Richard Kristek, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 44 Jahren. Die Firmen seiner Unternehmensgruppe setzen ihren Betrieb fort. Zuerst hatte der österreichische Fußballclub First Vienna Football Club auf seiner Facebook-Seite über den Tod berichtet. Der Vater von Martin Kristek ist Präsident des Vereins.

Schleswig-Holstein In Kiel und in Lübeck werden viele Kinder ganztags in einer Kita betreut, in den dünn besiedelten Landkreisen Dithmarschen und Steinburg dagegen nur wenige. Wie das Statistikamt Nord berichtet, verbrachten Anfang März 2016 in Schleswig-Holstein 35 Prozent aller drei- bis fünf-jährigen Kita-Kinder durchgehend mehr als sieben Stunden am Tag in einer Kita. Ziemlich nah am Durchschnittswert liegt der Kreis Pinneberg: 34,4 Prozent der noch nicht schulpflichtigen Kinder sind in ganztägiger Betreuung. Am höchsten war die Quote mit 70 Prozent in Kiel, gefolgt von Lübeck mit 65 Prozent. Am Ende rangierten Steinburg mit elf und Dithmarschen mit acht Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil der durchgehend mehr als sieben Stunden pro Tag betreuten Kita-Kinder landesweit um zwei Prozentpunkte. Insgesamt besuchten im nördlichsten Bundesland fast 65.000 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren eine Kindertageseinrichtung.