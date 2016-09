Region Pinneberg in Kürze : +++ B 431 in Elmshorn wird saniert +++ Dunkle Straßen in Wedel +++ Kein Herbstmarkt in Heede +++

1 von 1 Foto: Brameshuber 1 von 1

Elmshorn Für Bürgermeister Volker Hatje ist es eine „Jahrhundertchance“. Und tatsächlich werden viele Autofahrer davon profitieren, dass die marode B 431 innerhalb Elmshorns in den kommenden Jahren komplett saniert wird. Das Problem ist nur: Es dauert und führt zu großen Behinderungen. Das bekommen die Autofahrer jetzt auf der Westerstraße zu spüren. Die Strecke wird zwischen Käpten-Jürs-Brücke und Vormstegen auf 400 Metern Länge erneuert. Neben der Fahrbahn werden Entwässerungsleitungen instand gesetzt und Ampeln modernisiert. Außerdem wird der Regenwasserkanal verlegt. Der Verkehr auf der Westerstraße wird stadtauswärts halbseitig vorbeigeführt. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Käpten-Jürs-Brücke geleitet. Die Hafenstraße wird abschnittsweise zur Sackgasse. Ein Tipp für Autofahrer, die von der Westerstraße auf die Brücke Fahren: Nach der Käpten-Jürs-Brücke ist das Lingsabbiegen nicht möglich.

Wedel Ein Fehler in der Steuerungsanlage hat Montagabend sämtliche stätischen Straßenlaternen in Wedel lahmgelegt. Um 20.41 Uhr registrierten die Stadtwerke erste Notrufe. Um 20.43 Uhr sei ein Techniker auf Fehlersuche gegangen, so Stadtwerke-Sprecherin Natali Steffen. In besagter Steuerung wurde er fündig. Die Automatik hatte versagt, so dass die Beleuchtung von Hand angeschaltet werden musste. Gegen 21.20 Uhr brannten die Lichter wieder. Laut Stadtwerken soll der Fehler behoben sein.

Heede Schlechte Nachrichten aus Heede: Der große Herbstmarkt der Gemeinschaft Heeder Wähler (GHW) fällt in diesem Jahr aus. Das hat Ingo Holm (GHW) gestern mitgeteilt. Die Traditionsveranstaltung war für Sonntag, 9. Oktober, geplant – doch wegen der Arbeiten an der Hoffnunger Chaussee (L75) sei der Platz rund um das Dorfgemeinschaftshaus zu begrenzt, so die Organisatoren. Die Parkfläche werde teilweise durch die Baufirma als Lagerfläche für Baufahrzeuge, Bürocontainer sowie Baumaterial genutzt. „Dadurch reduzieren sich die Parkmöglichkeiten für die Aussteller und Besucher erheblich“, so Holm. In den vergangenen Jahren habe der Herbstmarkt immer mehrere tausend Besucher gehabt. 2017 soll der Herbstmarkt wieder stattfinden. Der Heeder Herbstmarkt ist bereits die zweite große Veranstaltung in der Region, die in diesem Jahr abgesagt wird. Vor Kurzem wurde bekannt, dass auch das Abfischen am Bokeler See ausfällt.

Appen „Wir sind ein Opfer unseres eigenen Erfolgs“, sagt Oliver Levold, Vorsitzender des Appener Schulvereins. Der Verein kümmert sich seit 1991 um die Betreuung der Appener Grundschüler außerhalb der Unterrichtszeiten. Ein Angebot, das gut ankommt und von immer mehr Eltern für ihre Kinder in Anspruch genommen wird. Bis 16 Uhr ist von montags bis freitags jemand für die Kleinen da. Beim Start vor 25 Jahren waren es 14 Jungen und Mädchen, die betreut wurden. Inzwischen sind es 136. Der Haken am enormen Zuspruch: Der Platz reicht nicht mehr aus, so dass für das Schuljahr 2016/2017 ein Aufnahmestopp festgesetzt wurde, auch wenn der Verein laut Levold in Notfällen nach Lösungen suchen will.

Schenefeld Der Schulausschuss der Stadt Schenefeld tagt das nächste mal am Dienstag, 20. September. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum im Rathaus, Holstenplatz 3-5. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Sachstandsbericht zu medienpädagogischen Konzepten an den Schulen sowie die Auswertung eines Anreizsystems um Vandalismusschäden an Schulen zu verringern.

Schleswig-Holstein Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern im ganzen Land nochmal richtig weit nach oben - trotzdem schließen in diesen Tagen mehr und mehr Freibäder in SH. Was schlecht ist für Zweibeiner, eröffnet den Vierbeinern mancherorts neue Möglichkeiten: In mehreren Freibädern im Land sind Hunde am letzten Saison-Tag willkommen.