Pinneberg und Rellingen : Autoknacker-Serie: Elf Pkw aufgebrochen

Pinneberg/Rellingen | Dreiste Autoknacker sind im Kreis Pinneberg unterwegs: Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, sind am Wochenende insgesamt elf Pkw in Pinneberg und Rellingen aufgebrochen worden. Die Täter schlugen jeweils in der Nacht zu Sonnabend und zu Sonntag zu. In Pinneberg wurden sieben Fahrzeuge aufgebrochen - drei in der Straße Gehrstücken, zwei im Kleinen Reitweg, sowie jeweils ein Fahrzeug in der Rellinger Straße, An der Mühlenau und in der Halstenbeker Straße. In Rellingen meldeten sich vier Geschädigte bei der Polizei. Drei der betroffenen Autos standen im Cay-Dose-Weg, ein weiteres in der Straße Ehmschen.

In den meisten Fällen haben die Täter die Seitenscheiben eingeschlagen. Dadurch konnten sie Elektrokleingeräte, darunter ein Blutdruckmessgerät, sowie CDs, Bargeld, Papiere und Bekleidung stehlen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten Angaben zu verdächtigen Personen machen können oder entsprechende Beobachtungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon 04101-2020 zu melden.

Bereits am vergangenen Wochenende sind in Pinneberg sieben Autos aufgebrochen worden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Kira Oster

erstellt am 23.Jan.2017 | 14:50 Uhr

