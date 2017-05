In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 4. auf 5. Mai, sind unaufschiebbare Wartungsarbeiten im Fernwärmenetz erforderlich. Das teilten die Stadtwerke mit. Es können daher in der Zeit von 22 Uhr bis etwa 4 Uhr morgens zu zeitweiligen Unterbrechungen in der Fernwärmeversorgung kommen. Die Stadtwerke bitten die betroffenen Kunden um Verständnis.



von René Erdbrügger

erstellt am 02.Mai.2017 | 14:29 Uhr