Applaus-Rekord im Theater Wedel

Zwei Künstler stehen auf der Bühne und begrüßen ihr Publikum – mit Namen! Zum Beispiel Harriet und Horst Schwarz. Die beiden Hamburger sitzen gleich in der ersten Reihe. „David & Götz“-Fans seit mehr als 20 Jahren. Damals war das Duo noch gar nicht offiziell gegründet.

Roswita und Jürgen Niemax sitzen eher versteckt in einer Seitenloge. David Harrington und Götz Östlind entdecken sie dennoch und schmettern ein fröhliches Dankeschön hinauf zu den Kunstmäzenen, die den Aufritt der zwei Showpianisten im Theater Wedel ermöglicht haben. Und dann entdecken die Künstler noch mehr bekannte Gesichter im Publikum. Dabei sind seit Davids letztem Auftritt in der Rolandstadt mehr als 25 Jahre vergangen. Seinerzeit wirkte er im Musical „Blutsbrüder“ mit. Jetzt war es Wiedersehensfreude pur.

In Schwarz und Weiß treten die beiden auf. Normalerweise sind sie mit zwei Konzertflügeln unterwegs. So kennt man sie aus der Barclaycard-Arena oder der Laeiszhalle, so tauchten sie in Oase in Marokko auf, oder in Dubai, ganz oben im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. In Moskau, in Japan und in Afghanistan waren sie schon und oft sind sie auch auf Kreuzfahrtschiffen als Entertainer dabei. Zwei virtuose Musiker, die auch Comedy drauf haben.

Auf der kleinen Wedeler Bühne war kein Platz für zwei Flügel, also begnügten sie sich mit Klavieren, einem schwarzen für Götz, den Gentleman in Weiß, einem weißen für David in Schwarz, der den lautstarken Humor in die Show einbringt. „Heute ist wieder so ein Weltrekord“, kalauert er drauf los, nämlich „das kleinste Klavierduo-Konzert der Welt“. Und kein anderes hätte ausverkaufter sein können.

Aber waren die 99 Zuhörer auch bereit, Beifall zu spenden? Um das zu messen, setzten die Pianisten ein „Applaus-Emissions-Messgerät“, in Gang. Es sei zuverlässig, da vom VW-Konzern getestet. Da war der Lacherfolg schon gesichert. Und dann hauten sie in die Tasten, bis das Publikum raste. Als Musiklieferanten fungierten Wagner und Beethoven, Mozart und Wiener Walzer-Könige, aber auch Rock und Pop, Südamerikanisches und sogar Lieder, die man im Kindergarten gelernt hat.

Bei den Liedern fiel das Publikum textsicher ein, der Dreivierteltakt animierte zum Schunkeln. Und wenn es richtig temperamentvoll wurde, denn trampelten alle vor Vergnügen. Es schien, als wollten die Wedeler den Beifall-Weltrekord aufstellen. Müssen abermals 20 Jahre vergehen, ehe David und Götz wieder in Wedel zu hören sind? Davon wollten die beiden nichts wissen. Für den Rest dieses Jahres sind sie allerdings schon ausgebucht.





von Tobias Thieme

erstellt am 27.Apr.2017 | 11:50 Uhr