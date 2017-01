Nach 20 Jahren : Anwohner sauer: AOK sperrt Schleichweg am Hindenburgdamm

1 von 1 Foto: Felicitas Mertin 1 von 1

Pinneberg | Es ist die schnelle Route in Richtung Innenstadt. Vom Hindenburgdamm zur Friedrich-Ebert-Straße. Ohne den Umweg über Auwiese, Damm und Bismarckstraße. Jetzt ist der Weg, der sich östlich am Gebäude der AOK Nordwest und dann an der Pinnau entlangschlängelt, dicht. In den vergangenen Tagen mussten Radfahrer und Fußgänger, die vom Hindenburgdamm auf den Schleichweg einbiegen wollten, erstaunt abbremsen: Ein Zaun und kleine Bäume versperrten den Zugang. Einige Anwohner sind sauer. „Wie stellen sich die Verantwortlichen eigentlich vor, sollen Fußgänger aus dem Bansviertel in die Innenstadt gelangen? Welchen Zweck hat dieser Unfug?“, fragt einer.

Die Verantwortlichen – das ist die Gesundheitskasse AOK Nordwest, der das Grundstück gehört. Man habe beschlossen, das Privatgelände zu schließen. Der Grund: Die Verschmutzung habe im vergangenen Jahr überhand genommen, sagt Regionaldirektor Alf Jark auf Nachfrage dieser Zeitung. Sogar Sperrmüll hätten sie beseitigen müssen – darunter Matratzen, Bettgestelle, Autoreifen und -batterien. „Es handelt sich um mutwillige Entsorgung“, sagt Jark. Die AOK regiere nun. „Wir wissen, dass wir einigen Anwohnern den Durchgang nehmen“, sagt er. Aber der Entschluss stehe fest und sei nach Rücksprache mit der Stadt und dem Ordnungsamt erfolgt. Bäume wurden gepflanzt und ein Zaun gebaut – lange hielt das Hindernis aber nicht. Unbekannte bogen den Zaun beiseite und rissen einige Bäume heraus. Jark kündigt einen neuen, stabileren Zaun an. Als Alternative zum Privatweg, den die AOK laut Jark mehr als 20 Jahre zur Verfügung gestellt hat und für den sie natürlich auch haftbar gemacht werden kann, verweist der Regionaldirektor auf die Route, die durch den Clara-Bartram-Weg führt.

von Felicitas Mertin

erstellt am 13.Jan.2017 | 12:15 Uhr