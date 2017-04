Region Pinneberg in Kürze : +++ Anti-Terror-Übung in Hamburg +++ Freibad in Elmshorn eröffnet später +++ Unfall mit Gülle-Trecker +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt/dpa 1 von 1

Hamburg Mehr als 100 Hamburger Polizisten haben am Mittwoch an einer Anti-Terror-Übung teilgenommen. Die Streifenpolizisten und Spezialkräfte probten auf dem Gelände einer Bundeswehr-Kaserne im Stadtteil Osdorf zunächst den Einsatz gegen einen Einzeltäter, der aus einem Gebäude stürmt. Bei einem zweiten Szenario nahmen Spezialkräfte an einer Straßensperre einen mutmaßlichen Terroristen fest. Schließlich übten die Beamten die Bekämpfung mehrerer Täter vor einem Gebäude. Es war die erste sogenannte Vollübung nach dem neuen Anti-Terror-Konzept, das die Hamburger Polizei nach den Terroranschlägen von Paris und Brüssel erarbeitet hat. Das Training habe noch vor dem G20-Gipfel am 7./8. Juli in Hamburg stattfinden sollen, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Innensenator Andy Grote (SPD) betonte zugleich: „Die Vorbereitung auf Terrorlagen läuft komplett unabhängig von G20.“

Elmshorn Das Freibad in Elmshorn eröffnet in diesem Jahr fast einen Monat später als 2016. Am 4. Juni ist große Eröffnungsparty. Bis dahin ist noch viel zu tun. Unter anderem müssen die Traglufthalle abgebaut, die Durchlaufbecken saniert und die Schwimmbecken gesäubert und instand gesetzt werden. Zum ersten Mal kommen im Sommer eine neue Schwimmbadtechnik und kostenloses W-Lan zum Einsatz.

Sparrieshoop Riesenschreck für einen Treckerfahrer aus Klein Offenseth-Sparrieshoop. Er war auf der Rosenstraße samt Gülleanhänger unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann in einer leichten Rechstkurve aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Gespann auf den Seitenstreifen. Der Anhänger überschlug sich und blieb schwer beschädigt auf der Seite liegen. Niemand wurde verletzt.

Uetersen Am Sonnabend, 22. April, wollen die Sozialdemokraten einen Informationsstand aufbauen und in der Fußgängerzone über ihre Ziele für die nächste Wahlperiode im Land informieren. Thomas Hölck, SPD-Direktkandidat für Uetersen und Mitglied des Landtags, möchte von 10 Uhr an gemeinsam mit Wirtschaftsminister Reinhard Meyer mit den Bürgern diskutieren.

Schenefeld/Hamburg Das Hamburger Forschungszentrum DESY hat den Teilchenbeschleuniger, der den XFEL-Röntgenlaser in Schenefeld antreibt, erfolgreich auf voller Länge in Betrieb genommen. Das teilten XFEL und DESY jetzt mit. Damit sei „einer der letzten großen Meilensteine auf dem Weg zum Beginn der wissenschaftlichen Experimente erreicht“. Die Teilchen durchfliegen den 2,1 Kilometer langen Beschleunigertunnel zwischen Bahrenfeld und Schenefeld. Die Eröffnung ist für den Herbst geplant – nicht wie bisher angegeben, im Sommer.

Quickborn Der Vorstand der Quickborner Awo lädt Mitglieder und interessierte Gäste für Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr, zur diesjährigen Mitgliederversammlung in den Awo-Treff, Kampstraße 8, ein. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Elke Schreiber auch Ehrungen. Außerdem wird der Kassenbericht vorgelegt. Die Mitglieder können Anträge einreichen.

Pinneberg Was passiert, wenn vier Männer plötzlich im Kühllager eines Restaurants festsitzen? Das zeigen die Pinneberger Bühnen ab nächster Woche siebenmal im Geschwister-Scholl-Haus. Das neue Stück heißt „Machos op Ies“ („Machos auf Eis“) und stammt aus der Feder von Christian Kühn. Wer sehen will, wie sich der frisch vermählte Adrian, Koch Sven, Alleinunterhalter DJ Henne und Immobilienmakler Oliver schlagen, kann sich jetzt schon Karten sichern.

Wedel Ein vermeintlicher Feueralarm in der Tiefgarage der Wedeler Passage hat gestern Mittag die Feuerwehr auf Trab gebracht. Gegen 11.45 Uhr lief in der Rettungsleitstelle die Meldung auf, dass die Sprinkleranalge in den beiden Parkdecks aufgelöst hat. Wedels Wehr setzte darauf vier Fahrzeuge und 27 Kräfte in Gang. Nach intensiver Erkundung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Fehlalarm, Tiefgarage und Bahnhoftsraße waren während des Einsatzes zeitweise gesperrt.

Schleswig-Holstein Der Windkraftanlagenhersteller Senvion will nach Angaben des örtlichen Betriebsrates auch im Betrieb Osterrönfeld Arbeitsplätze abbauen. „Es sollen nach den uns vom Unternehmen mitgeteilten Plänen 49 Jobs wegfallen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Bernd Bender. In den Standorten Büdelsdorf und Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) seien einschließlich Außendienstmitarbeitern etwa 950 Menschen beschäftigt.