Einsatz für Unterdrückte : Amnesty International Pinneberg feiert 45-jähriges Bestehen

Pinneberg | Seit 45 Jahren kämpft Amnesty International (AI) auch in Pinneberg für politische Gefangene und Geflüchtete und setzt sich für Menschenrechte ein. Zur Geburtstagsfeier der AI-Gruppe Nr. 1002 haben sich die Menschenrechts-Aktivisten am Sonntag in der Christuskirche, dem Ort, an dem ihre Geschichte einmal angefangen hatte, versammelt. Der damalige Pastor Heinz Fast war einer ihrer Gründer.

Jetzt war Pastor Karl-Uwe Reichenbächer dran, die enge Verknüpfung von christlicher Ethik und dem Tun von Amnesty International herauszuarbeiten. AI-Aktive wie Elke Leipold, Ortrud Gillert, Arno Kipp und Martin Riemer standen ihm dabei zur Seite. Ebenso zwei in ihren Heimatländern verfolgte Christen, eine Iranerin und ein Syrer. Einige Mitstreiter der ersten Stunde, allen voran Jürgen Ohlert, waren auch dabei. Gertraud Mitternacht an der Orgel lieferte die Musik. 40 Besuchern waren zu dem Gottesdienst erschienen.

Amnesty International bewirke, dass anonymes Unrecht Namen und Gesichter bekomme. Das erst ermögliche es, sich für die Unterdrückten und Gequälten einzusetzen, getreu dem Paulus-Wort, „einer trage des anderen Last“, führte der Pastor aus. Und ganz spontan prägte er aus Donald Trumps Wahlkampfslogan „Make America great again“ ein besseres Motto für die Welt: „Make the world great again.“ Als aktuelles Thema ihrer Jubiläumsfeier stellten die Amnesty-Aktiven die Forderung, „Flüchtlinge vor Diskriminierung und rassistischer Gewalt schützen“, in den Vordergrund ihrer Betrachtungen.

von Karl-Heinz Stolzenberg

erstellt am 24.Jan.2017 | 14:00 Uhr

