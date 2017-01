Dossier : Alles zur Eröffnung der Elbphilharmonie

1 von 1 Foto: Christian Charisius/dpa 1 von 1

Hamburg | Der Countdown läuft: Nach fast zehn Jahren Bauzeit und Skandalen um Kostenexplosionen und Bauverzögerungen wird die Hamburger Elbphilharmonie am Mittwoch eröffnet. Wir haben Wissenswertes und digitale Eindrücke um den Jahrhundertbau für Sie zusammengestellt.

Wo ist was in der Elbphilharmonie?

Die interaktive Grafik gibt einen Überblick über das neue Wahrzeichen Hamburgs. Wie ist das Konzerthaus aufgebaut? Wo befindet sich was? Mit einem Klick auf die Punkte gelangen Sie zu weiteren Informationen.



Und für alle, die sich nicht mit geschriebenen Informationen zufrieden geben wollen, sondern lieber Bewegtbilder sehen: Hier können Sie den Jahrhundertbau im Video entdecken.



Sie wollen noch eine Eintrittskarte?

„Im April/Mai wird das Programm für die Saison ab August 2017 vorgestellt“, sagt Jan Reuter von der Elbphilharmonie auf Anfrage von shz.de. „Und wahrscheinlich beginnt im Juni der Vorverkauf.“ Doch auch wenn dann wieder tausende Karten zur Verfügung stehen werden, müssen sich die Konzertfans ranhalten.

Kein Ticket für die Eröffnung? - Es gibt Ersatz

Das Eröffnungskonzert mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester wird auf verschiedenen Kanälen übertragen. Der NDR beginnt mit der Übertragung des Festakts vom Roten Teppich ab 18.30 Uhr, ab 20.15 Uhr wird im Fernsehen zudem das Konzert gezeigt. Ein 360-Grad-Video vom Konzert ist wird außerdem live auf dem Youtube-Kanal der Elbphilharmonie gesendet - über diesen Link gelangen Sie dorthin.

An beiden Eröffnungstagen gibt es zudem eine weitere Möglichkeit, das Konzert zu sehen: Der Kaispeicher, die Fassade und die Plaza werden während des Eröffnungskonzerts zur Leinwand eines Licht- und Farbenspiels. Die Musik, die im Großen Saal erklingt, wird in Echtzeit in Farben und Formen übersetzt, die auf das Gebäude projiziert werden. Die Lichtinszenierung ist von Süden und Westen aus zu sehen. Die Musik zum Bild kann über den Radio-Livestream des NDR gehört werden, kündigen die Veranstalter an.

Sogar die Polizei ist im Elphi-Fieber

Ein Foto der Polizei Hamburg hat das Netz begeistert - aufgenommen hatten die Beamten es aus einem Hubschrauber während des Sonnenuntergangs. Doch das sollte offenbar nicht das einzige Bild bleiben, dass die Polizei ihren Fans zur Verfügung stellen wollte. Kurze Zeit später veröffentlichte sie auf Facebook das nächste Bild - darauf zu sehen: die Hamburger Elbphilharmonie vor der Innenstadt, getaucht in goldenes Licht. Auch dieses Foto ist kostenlos zum Download verfügbar. Hier geht es dorthin (Link anklicken, Rechtsklick auf das Foto und „Speichern unter“ wählen).

Stück für Stück zum Wahrzeichen

Lang hat es gedauert. Aber jetzt ist den Hamburgerinnen und Hamburgern das neue Konzerthaus innerhalb kürzester Zeit ans Herz gewachsen. Jahrelang prägten Baukräne das Bild am Hafen. Die folgende Collage zeigt noch einmal den Weg vom Speicher zum Wahrzeichen.

Sie haben noch immer nicht genug von der Elbphilharmonie? Hier gibt es noch mehr Infos.

von Kira Oster und Soenke Schierer

erstellt am 06.Jan.2017 | 17:53 Uhr

